Die neu gebaute Zossener Geschwister-Scholl-Schule an der Straße Zum Königsgraben in Dabendorf ist so gut wie fertig. Nur noch wenige Arbeiten müssen erledigt werden, bevor die Schülerinnen und Schüler zum Beginn des neuen Schuljahres am 9. August den Neubau in Beschlag nehmen können. Und weil zu den letzten Handgriffen auch die Verschönerung der Schule gehört, haben Monteure aus Rostock Ende vergangener Woche zwei eindrucksvolle Kunstwerke im Foyer des Hauptgebäudes aufgehängt.

Passend zum Namen der Geschwister-Scholl-Schule Zossen hat eine Firma aus Rostock ein Kunstwerk aus Flugblättern im Treppenhaus installiert. Quelle: Steve Gildemeister

Passend zum Namen der Schule zieren nun fallende Flugblätter zwei Freiräume neben den zentral liegenden Treppen. Denn die Geschwister Sophie und Hans Scholl, die während des Dritten Reichs der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ angehörte, haben vor allem mit Flugblättern versucht, sich für den Frieden und gegen das NS-Regime einzusetzen. Das sechste Flugblatt der „Weißen Rose“ verteilten Sophie und Hans Scholl am 18. Februar 1943 im Lichthof der Münchner Universität. Dabei wurden sie entdeckt, inhaftiert und schließlich hingerichtet.

150 Flugblätter aus Metall fliegen durchs Treppenhaus

An diese letzte Aktion der Widerstandskämpfer erinnert nun auch Kunst in der Schule. Insgesamt 150 weiße Metalltafeln, bedruckt mit den Originaltexten der Flugblätter der „Weißen Rose“, haben Steve Gildemeister und Henry Lindhorse der Rostocker Firma projekt rk, die das Kunstwerk auch gefertigt hat, am vergangenen Donnerstag und Freitag montiert. „Das ist auf jeden Fall was Besonderes“, sagt Montageleiter Gildemeister. Spezialisiert hat sich die Firma auf den Bau von Messeständen, seit Corona sucht sie sich aber auch andere Betätigungsfelder. „Neuerdings machen wir viel in Museen“, sagt Gildemeister.

Für die Kunst der Geschwister-Scholl-Schule hat die Firma eine quadratische Platte vorbereitet, die in ein gleichgroßes Loch in der Decke der Schule eingesetzt wird. Daran hängen Drahtseile, auf die die Monteure nach und nach die einzelnen Flugblätter auffädeln und befestigen. Für einen Messestand hat der Gildemeister schon einmal 300 Möwen mit einer ähnlichen Konstruktion angebracht, daher hatte er schon etwas Erfahrung.

Schwierig ist für die Monteure nur, sich mit der Hebebühne in dem engen Treppenhaus zu bewegen. Umstellen können sie die Bühne nicht, denn dafür ist kaum Platz. Um den Boden der Schule nicht zu beschädigen, musste die Hebebühne zudem auf Holzplatten gestellt werden – weil die erste Bühne zu schwer war, hatte die Baufirma sogar noch eine andere bringen müssen.

„Wenn alles hängt, fragt sich keiner mehr, wie das dahin gekommen ist“, sagt Gildemeister. Er sieht es aber locker und freut sich über den Auftrag und das Ergebnis. „Ich finde, das sieht richtig gut aus.“

Von Lisa Neugebauer