Kunsttherapeutin aus Dahme nutzt die Corona-Zwangspause an der Mal-Staffelei

„Natürlich male ich, derzeit vielleicht sogar mehr als sonst. Wann, wenn nicht jetzt“, sagt Kerstin Heinze. Dass sie die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel in Corona-Quarantäne verbringen und das Haus nicht verlassen durfte, störte die Dahmenser Kunsttherapeutin nicht wirklich, weil sie die Zwangspause für Dinge nutzen konnte, für die im Alltag oft keine Zeit bleibt. Die unfreiwillige Auszeit beschert hat ihr das positive Testergebnis ihres Mannes, bei dem das Coronavirus nachgewiesen wurde.

Schimpfen hätte nichts gebracht

„Über die Situation zu fluchen und zu schimpfen hätte nichts gebracht, im Gegenteil, die Ruhe hat mir zu noch mehr Besinnung auf das Wichtige verholfen. Statt nach den Feiertagen loszulaufen und Geschenke umzutauschen, hab ich mich vor die Leinwand gesetzt und in mich hineingelauscht, was ich mir für die Welt, aber auch für mich ganz persönlich wünsche, welche Dinge noch offen sind und mit welchen ich abschließen kann“, erläutert Heinze, die davon überzeugt ist, dass jede Krise auch immer eine gute Möglichkeit ist, neu anzufangen.

Besonders die Magie der rauen Winterabende und -nächte haben es der Künstlerin angetan. Dass der Beginn ihrer Corona-Auszeit genau in die Zeit der Wintersonnenwende fiel, sieht sie als besonderen Fingerzeig des Schicksals. „Die Wintersonnenwende ist für mich schon immer ein Ritual, um Altes zu verabschieden und Neues willkommen zu heißen“, so die Dahmenserin. Um das Zauberhafte des Winterlichts auch in ihren Bildern zum Leuchten zu bringen, hat sie sich erstmals der Arbeit mit Blattgold zugewandt.

Zwangspause für die Kunstpause

So positiv Kerstin Heinze mit dem ihr selbst auferlegten Schicksal umgehen kann, so schwer hat sie die Coronakrise im zurückliegenden Jahr in einem ganz anderen Bereich getroffen. Denn Heinze ist Mitbegründerin des Dahmer Künstlertreffs „Galerie Kunstpause“, dessen Arbeit seit Beginn der Coronazeit beinahe gänzlich zum Erliegen gekommen ist. Nicht nur die ganz groß für Mitte Dezember geplante Feier zum fünfjährigen Bestehen der Kunstpause fiel komplett ins Wasser. Eine einzige der üblicherweise monatlich wechselnden Ausstellungen konnte stattfinden, weil Besucher fast das ganze Jahr hindurch draußen bleiben mussten.

Auch die seit einigen Jahren durchgeführten Sommer-Malkurse konnten diesmal nur mit wenigen Teilnehmern stattfinden, damit der geforderte Abstand zueinander eingehalten wurde. Und damit die von Heinze betreute Mittwochs-Malgruppe nicht gänzlich ins Wasser fällt, wurde die Gruppe geteilt. „Die meisten Teilnehmer sind Rentner, für die der Mittwoch der schönste Tag in der Woche und ein Stück Lebensinhalt ist“, erklärt Heinze.

Auch die traditionelle Gemeinschaftsausstellung mit Heinzes Mitstreitern Hartmut Fischer und Torsten Biet fiel der Coronapandemie zum Opfer. „Was aber nicht heißt, dass wir nicht gearbeitet haben, eher ist das Gegenteil der Fall“, sagt Heinze und gerät ins Schwärmen, wenn sie von den Bildern ihrer Künstlerkollegen erzählt, die sich, wie sie auch selbst, in neuen Formaten und neuen Maltechniken ausprobiert haben.

Diashow als Ersatz für Jubiläumsausstellung

Auch wenn die Galerie in der Hauptstraße derzeit noch geschlossen ist, können Neugierige einen Teil der Bilder besichtigen. Als Ersatz für die ausgefallene Jubiläums-Ausstellung hat Torsten Biet die Arbeiten fotografiert, so dass diese als Diashow im Schaufenster der Kunstpause zu sehen sind.

„Sobald feststeht, wann wir wieder öffnen dürfen, werden wir uns auch Gedanken machen, wann wir die Feier nachholen“, blickt Heinze voller Hoffnung auf das Ende des Lockdowns. Ein möglicher Termin hierfür könnte das Sommerfest sein.

