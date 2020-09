Luckenwalde

„Da sieht man erstmal, wie schwer es ist, Strom zu produzieren“, erklärte David Wader etwas außer Atem. Er strampelte sich am Sonnabend anlässlich der offiziellen Eröffnung der Super Kunststrom-Tankstelle am Luckenwalder E-Werk auf einem Fahrrad ordentlich ab. Mit Erfolg, dank seines kräftigen Antritts wurde aus einer stillgelegten Tankstellen-Zapfsäule aus den 1980er Jahren eine Lautsprecher-Box mit Strom versorgt. Die Begrüßungsworte von Pablo Wendel, Künstler und CEO der Performance Electrics gGmbH – einem Stromanbieter der besonderen Art – waren nun elektrisch verstärkt, akustisch weithin zu hören.

Super Kunststrom – hier wird die Möglichkeit geboten, die Akkus von E-Bikes oder anderen mit Strom betriebenen Fahrzeugen in der Öffentlichkeit kostenlos aufzuladen – war eine von zwei neuen permanenten Skulpturen, mit der die Wiederöffnung des Luckenwalder E-Werks mit seinen Künstler-Ateliers und Werkstätten nach der Coronapause am Sonnabend gefeiert wurde.

Anzeige

Schon seit dem Vorjahr wird in dem einstigen Kohlekraftwerk mittels einer Pyrolyse-Anlage, die Holzabfälle vergast, Elektrizität erzeugt. Die wird von der Performance Electrics gGmbH als Kunststrom vermarktet. Ein Großteil der erzeugten elektrischen Energie wird aber auch für den Eigenbedarf genutzt.

Weitere MAZ+ Artikel

Die zweite neue Skulptur, die anlässlich der Wiedereröffnung des E-Werks der Öffentlichkeit präsentiert wurde, nennt sich Trafo. Im ehemaligen Transformatorenhaus auf dem Kraftwerksgelände wurden vom Berliner Kunstkollektiv Soydivision kohlenstoffarm gekochte saisonale Menüs angeboten. Das Gebäude ist vom Künstler Samuel Treindl in Zusammenarbeit mit dem Zimmermann Jann Spille und den Architektinnen Edie Parfitt und Freya Bolton umgestaltet worden. Entstanden ist in dem Zusammenhang ein kleines Bio-Kraftwerk, mit der aus organischen Abfällen Kunststrom-Biogas für Kochherde erzeugt wird.

Im umgebauten einstigen Transformatorenhaus wurden kohlenstoff- und abfallarm gekochte Menüs angeboten. Quelle: Frank Neßler

Zahlreiche Besucher strömten am Sonnabendnachmittag in das Luckenwalder Kunstzentrum, um bei herrlichem Spätsommer-Wetter mit Live-Musik, gesponserten Getränken sowie kohlenstoff- und abfallarm zubereiteten Speisen die neuen Objekte im E-Werk in Augenschein zu nehmen. „Die Erwartungen wurden übertroffen“, zeigte sich Hausherr Pablo Wendel über die große Resonanz mehr als zufrieden. Das hatte er nicht unbedingt erwartet. „Ich hatte große Angst“, so der 1980 in Meßstetten ( Baden-Württemberg) geborene Performance-, Installations- und Videokünstler, „wir konnte ja lange Zeit nichts veranstalten und ich habe von anderen Veranstaltern gehört, dass die Besucher ausbleiben. Wir freuen uns deshalb riesig, dass das E-Werk angenommen wird. Ganz besonders auch über die vielen Besucher aus der Region. Es ist uns sehr wichtig, dass wir nicht nur Menschen aus Berlin und der ganzen Welt hier haben, sondern eben auch aus Luckenwalde und der Nachbarschaft.“

Die neuen Skulpturen sind Teil einer E-Pavilion-Serie, die über viele Jahre hinweg auf dem E-Werksgelände weiter ausgebaut werden soll. „Irgendwann entsteht mal ein großer Skulpturen-Park. Ein Parcours im Außenbereich mit zahlreichen Objekten, die sich ergänzen. Sie haben aber alle irgendwo etwas mit Energie zu tun, denn das ist das große Thema im E-Werk“, erklärt Wendel, „es freut uns deshalb, dass wir in der Krise zumindest im Außenbereich in der Lage waren, etwas zu machen.“ In den Gebäuden war dies in den zurückliegenden Pandemie-Monaten nicht möglich. „Wir hoffen, dass sich die Lage zum Positiven entwickelt und wir im nächsten Frühjahr wieder zur Power-Night mit mehr als 1000 Gästen einladen können.“

Von Frank Neßler