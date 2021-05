Luckenwalde

Weil der Ansteckungsgrad seit Pfingstmontag mehr als drei Tage lang im Landkreis unter 50 pro 100.000 Einwohner geblieben ist, dürfen ab Montag wieder alle Grundschüler in den Präsenzunterricht zurückkehren. Die weiterführenden Schulen folgen dann eine Woche später.

Die Aussicht auf die schnelle Öffnung löst bei den Schulleiterinnen der Region eher verhaltene Reaktionen aus, auch wenn sie sich für die Kinder freuen, was ja die Hauptsache sei. „Es ist nur alles etwas kurzfristig“, meint Christa Schmidt von der Grundschule Zülichendorf. „Wir hätten uns gern mehr Vorlaufzeit erwünscht“, sagt Rena Ueckert von der Grundschule Trebbin.

Großer organisatorischer Aufwand

Denn für viele stellt das nun noch einen weiteren großen organisatorischen Aufwand dar. Viele Grundschulen hatten ihre Stundenpläne für den Wechselunterricht geändert, um den Kernfächern mehr Raum zu geben. Und einfach auf den alten Stundenplan zurückzugreifen, geht auch nicht immer, weil inzwischen beispielsweise die eine Kollegin schwangerschaftsbedingt nicht arbeiten darf und der neue Quereinsteiger noch nicht genügend eingearbeitet ist und den regulären Schulbetrieb noch gar nicht kennt. „Ich habe jetzt für die letzten drei Wochen den Stundenplan, den Pausenplan und den Raumverteilungsplan neu gemacht“, berichtet Christa Schneider. „Ich mache das zwar gern, aber es ist schon ein ziemlicher Aufwand!“

Hauptsache alle wieder zusammen

Das Wichtigste sei, so Brigit Hochmuth von der Stülper Grundschule, dass die Kinder wieder zusammengeführt werden. Jedenfalls in den Klassen, für die der Wechselunterricht galt. Denn in den Dorfschulen in Stülpe und Zülichendorf wurde ein Teil der Klassen weiterhin regulär unterrichtet, weil die Klassen so klein sind und alle Schüler in den Turnhallen und Speisesälen mit gehörigem Abstand weiterhin unterrichtet werden konnten. Bei den Klassen mit Wechselunterricht – egal ob täglich oder wöchentlich wechselnd zwischen Präsenz in der Schule und Distanz zu Hause – sei jedoch viel auf der Strecke geblieben, was im nächsten Schuljahr aufgeholt werden müsse, meint Birgit Hochmuth: „Den Rückstand können wir In den drei Wochen nicht aufholen!“

Soziale Kontakt wiederherstellen

Die Hauptsache sei nun, so Rena Ueckert, dass die sozialen Kontakte wiederhergestellt werden. Die Erlaubnis und Empfehlung des Bildungsministeriums, in dieser Zeit noch Tagesexkursionen anzubieten, um die Kontakte untereinander wieder aufzufrischen hält Ueckert aber nur für bedingt praktikabel. Immerhin bedürfe es bei solchen Schulausflügen doch einiger Vorbereitungen von der Besorgung der Busse, den Belehrungen bis hin zum Geldeinsammeln. Und das gerade jetzt, da vielen Eltern wegen Kurzarbeit das Geld fehle, gibt Christa Schneider zu bedenken. Und außerdem, sagt Rena Ueckert: „So ein Ausflug geht nur mit einer gefestigten Gruppe.“

Für manche sind schon Ferien

Was die ebenso wichtige inhaltliche Vorbereitung auf das nächste Schuljahr betreffe, sei das jetzt „eine harte Zeit für die 5. und 6. Klassen“, weiß Rena Ueckert. Denn mit zunehmendem Alter sinke die Lernbereitschaft. „Für die Älteren sind ja schon Ferien.“ Dass dem noch nicht so ist, werden sie spätestens ab Montag wieder im regulären Unterricht erfahren müssen und das im großen Klassenverband. Nur bei den Schülern der 6. Jahrgangsstufe dürfte darüber Freude aufkommen, dass sie noch einmal, wenn auch nur kurz, mit ihren Klassenkameraden zusammen sein dürfen bevor sie im nächsten Schuljahr unterschiedliche weiterführende Schulen besuchen.

Laut einer Schülerumfrage, die die Grundschule Stülpe vorgenommen hat, kommen aber alle gern wieder. Vollkommen unterschiedliche Antworten gab es allerdings auf die Fragen, wie viel Zeit sie für den Distanzunterricht aufgebracht haben, welche Hilfen oder Helfer sie hatten, ob der Umfang der Aufgaben zu groß oder zu klein war. Die Palette der geleisteten Homeschooling-Hausaufgaben reichte von ganz toll ausgearbeiteten Ergebnissen bis hin zu gar nichts.

Hoffentlich nicht noch so ein Ding

Da gebe es also noch einiges wieder aufzuholen. „Ich hoffe, dass uns im nächsten Schuljahr nicht noch so ein Ding passieren wird“, sagt Birgit Hochmuth. Im September/Oktober habe man die Defizite des vorangegangenen Schuljahres gerade wieder aufgeholt gehabt, und dann kam die nächste Welle mit der nächsten Schulschließung.

Die Hoffnung auf Normalität ist überall zu spüren. Aber so ganz normal wird es ab Montag immer noch nicht sein. Denn weiterhin besteht die Testpflicht und die Maskenpflicht auch wenn, oder gerade weil jetzt wieder alle enger beieinander sitzen.

Von Hartmut F. Reck