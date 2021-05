Kurzlipsdorf

Die Niedergörsdorfer Gemeindevertretung hat dem Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den geplanten Solarpark im Ortsteil Kurzlipsdorf mehrheitlich zugestimmt. Neben dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Sondergebiet Solarpark“ ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes und der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages notwendig. Der Gemeinde Niedergörsdorf entstehen dabei keine Kosten. Die Aufstellung des B-Plans sowie der Bau des Solarparks wird von der Firma Energiequelle selbst finanziert. Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens muss zudem die Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange nach Baugesetzbuch erfolgen. Laut Projektleiter Markus Tschorn von Energiequelle könnte dies etwa im Rahmen einer Bürgerversammlung geschehen.

Mit der Zustimmung der Gemeindevertretung kann das B-Plan-Verfahren eingeleitet werden. Während der Aufstellung müssen im Rahmen der Umweltprüfung die Belange des Umweltschutzes betrachtet werden. Dazu zählen laut Markus Tschorn etwa die Punkte Artenschutzrecht oder Ausgleichsmaßnahmen. „Das braucht eine gewisse Zeit, um das zu erstellen“, so der Projektleiter. Zum groben Zeitplan erklärt er: „Man könnte theoretisch im August oder September damit anfangen und das im Frühjahr abschließen.“ Danach müsse noch der Bauantrag gestellt werden, sodass eventuell schon im Herbst 2022 gebaut werden kann.

Ackerfläche ist auf dem Areal nur gering

Insgesamt 13 Gebäude befinden sich auf dem rund sieben Hektar großen Areal in Kurzlipsdorf. Nur drei Gebäude sollen erhalten bleiben und weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Auf rund 4,5 Hektar soll Photovoltaik entstehen. Die Flächen, auf denen vorher Gebäude standen, sowie ein weiteres Areal von 1,5 Hektar werden entsiegelt. Die Fläche wird also aufgewertet und könnte in ferner Zukunft auch noch anderweitig genutzt werden.

Der Bauausschuss hatte den Gemeindevertretern die Beschlussfassung empfohlen, weil der Anteil an Ackerfläche nur gering und das Gros Konversionsfläche ist. Das Vorhaben war in der Sitzung im März von der Firma Energiequelle und dem Eigentümer, der Agrar GmbH Flämingland Blönsdorf (AFB), ausführlich vorgestellt worden. Dabei hatte AFB-Geschäftsführer Bernd Thiele erläutert, dass man die Schweineproduktion in Kurzlipsdorf eingestellt habe und das Areal nun sinnvoll nachnutzen wolle. Genau für solche Vorhaben hatten die Gemeindevertreter erst im vergangenen Jahr einen neuen Beschluss gefasst, der besagt, dass für den Bau von Photovoltaikanlagen Brach- und Konversionsflächen in der Gemeinde Niedergörsdorf freigegeben werden sollen.

Von Isabelle Richter