Großbeeren

Ein Seat-Fahrer streifte am Dienstagvormittag auf der L 40 zwischen Diedersdorf und Großbeeren beim Überholen einen Lkw. Der Pkw-Fahrer roch nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er getrunken hatte. Alle Insassen blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro. Der Seat-Fahrer war seinen Führerschein los und musste eine Blutprobe abgeben. Die Kripo ermittelt.

Am Mellensee: Mercedes kracht gegen Baum – Insassen unverletzt

Aus ungeklärter Ursache kam ein Mercedes-Fahrer am Dienstagabend in der Luckenwalder Straße der Gemeinde Am Mellensee von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Die Insassen blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zossen: Brandursache war technischer Defekt

Nach dem Brand einer Pflegeeinrichtung in Zossen ermittelten am Dienstag Spezialisten der Polizei vor Ort die Brandursache, die nach derzeitigem Kenntnisstand mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem technischen Defekt liegt. Nach Abschluss der Polizeimaßnahmen wurde das Objekt an den Eigentümer übergeben.

Kloster Zinna: Angetrunken mit dem Auto unterwegs

Beamte kontrollierten Dienstagmittag einen Renault-Fahrer in der Berliner Straße in Kloster Zinna. Der Mann roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass er getrunken hatte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Polizisten nahmen eine Anzeige auf.

Von MAZonline