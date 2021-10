Schönefeld

Auf der Landesstraße 82 haben die Bauarbeiten zwischen dem Niedergörsdorfer Ortsteil Schönefeld und dem Treuenbrietzener Ortsteil Marzahna begonnen. Wie die MAZ bereits berichtete, sind davon nicht aber alle begeistert. Denn die Asphaltdecke wird nicht auf der gesamten Strecke erneuert, sondern nur auf dem 1,6 Kilometer langen Abschnitt vom Ortsteil Marzahna bis zur Landesgrenze Potsdam Mittelmark/Teltow Fläming.

Verbesserung der Fahrbahn für 2022 geplant

Wie der Landesbetrieb Straßenwesen nun erklärt, muss die Erneuerung des Abschnittes zwischen Schönefeld und Kreisgrenze noch warten. Auf MAZ-Nachfrage erklärt Pressesprecher Stefan Streu: „Der Landesbetrieb hatte aus Kapazitätsgründen entschieden, andere Straßenbauvorhaben der Erneuerung der Landesstraße 82 Schönefeld bis Kreisgrenze Potsdam-Mittelmark vorzuziehen.“ Wie Streu allerdings mitteilt, soll die Landesstraße nicht mehr lange in dem schlechten Zustand bleiben.

Auf dem Abschnitt zwischen Schönefeld und Kreisgrenze ist der Asphalt an vielen Stellen porös und hat über die Jahre tiefe Risse und Löcher bekommen. Der Niedergörsdorfer Willi Höhne zeigte deshalb in der vergangenen Woche sein Unverständnis darüber, dass Straßenbaumaßnahmen so geplant werden. Zumal der Abschnitt, der aktuell erneuert wird, sich in einem besseren Zustand befinde.

Auf die Frage, wann auch der zweite Straßenabschnitt eine Deckenerneuerung bekommt, antwortet Steffen Streu: „Für das kommende Jahr ist die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf diesem Abschnitt vorgesehen.“ Mit mit den Planungen werde in Kürze begonnen, so der Sprecher des Landesbetriebes Straßenwesen zur MAZ.

Die aktuellen Bauarbeiten auf der Landesstraße 82 dauern noch bis zum 12. November an. Bis dahin ist die Strecke zwischen Schönefeld und Marzahna vollgesperrt. Der Verkehr wird über die K 7213 via Wergzahna nach Kropstädt (Sachsen-Anhalt) und die Bundesstraße 2 in Richtung Marzahna umgeleitet.

Von Isabelle Richter