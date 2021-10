Zossen

„Der Sturm vorige Woche hat auf unseren Baustellen zum Glück keine Schäden angerichtet, wir konnten alles rechtzeitig sichern“; das sagt Jens Beyer, Bauleiter bei Bonava, einem der vielen in der Region aktiven Projektentwickler im Haus- und Wohnungsbau. Zu „unseren Baustellen“ von Bonava mit Sitz in Fürstenwalde/Spree gehören neben denen auf Usedom oder in Duisburg, in Düsseldorf, Dortmund, Metzingen (Baden-Württemberg) oder im sächsischen Schkeuditz zurzeit allein sieben in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming. Sind diese aktuellen Pläne in wenigen Jahren alle realisiert, dann hat Bonava 1664 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Doppelhaushälften und Reihenhäuser in der Region gebaut. Ein beträchtlicher Teil davon ist bereits bewohnt beziehungsweise wird demnächst bezugsfertig.

Die mit Abstand größte Baustelle davon ist Schönefeld – dort errichtet das Tochterunternehmen des schwedischen Konzerns Bonava AB allein 1000 Wohnungen und Häuser. Sie entstehen praktisch in Sichtweite zum Flughafen sukzessive am Bayangol-Park in Neu-Schönfeld. „Aktuell sind 513 Wohnungen fertig und 350 im Bau“, sagt Christian Köhn, bei Bonava der Mann für Öffentlichkeitsarbeit; von den dortigen 90 Eigentumswohnungen seien derzeit 56 verkauft oder reserviert.

Die Baustelle Bertolt-Brecht-Allee in Schönefeld. Quelle: Oliver Fischer

Unabhängig vom Flughafen habe sich Schönefeld zu einem beliebten Wohnstandort entwickelt; „seit unserem ersten Spatenstich vor mehr als sechs Jahren ist die Zahl der Interessenten sprunghaft gestiegen, und ein Ende ist nicht in Sicht“, so Bonava-Projektleiter Rainer Buckenauer, die Nachfrage reiße nicht ab. Die Arbeiten für zwei weitere Bauabschnitte mit 120 Mietwohnungen liefen, sie sollen bis kommenden Sommer bezugsfertig sein, die Vermietung übernehme die Pensionskasse der Bewag, so Köhn.

Das Wohngebiet Ritterschlag/Ritterfleck mit Häusern der Firmen Bonava und Hit. Quelle: Oliver Fischer

Wohnen im Ritterschlag – auf einem gut zehn Hektar großen Areal in Schulzendorf direkt vor den Toren der Hauptstadt baut die Firma in zwei Baufeldern 291 Reihen-, Doppel- und frei stehende Einfamilienhäuser. „Mehr als 140 Familien konnten dort bereits einziehen“, so Köhn, für das zweite Baufeld mit 123 Häusern laufe die Vermarktung. Es sei deutlich zu spüren, dass mit Corona der Wunsch nach einem eigenen Haus mit Garten deutlich verstärkt wurde, so Projektleiter Alexander Malwig; „doch in Berlin selbst gibt es kaum noch Flächen, auf denen der Bau eines bezahlbaren Einfamilienhauses möglich ist“, sagt er.

Bonava baut in Pätz weiter. Quelle: Andrea Müller

In Bestensee realisiert Bonava zwei Projekte: Der Seepark Pätz mit 63 Einfamilien- und Doppelhäusern ist fertig, das letzte Haus sei im Oktober übergeben worden, so Köhn. „Den angrenzenden Bauabschnitt mit geplanten Eigentumswohnungen nennen wir zur besseren Unterscheidung Landhaus Seepark Pätz“, so der Unternehmenssprecher. Projektleiter Marko Paech weiß, warum diese Lage so gefragt ist: „Idyllisch am Wasser und mit viel Grün, aber dennoch mit schneller Verbindung in die Hauptstadt – alles, was sich Berliner von einem Zuhause im Grünen erträumen“, sagt er.

18 Doppelhaus-Hälften in Wünsdorf bis Anfang 2023

Zum Waldquartier an der Cottbuser Straße in Wünsdorf, wo Bonava 18 Doppelhaushälften baut, sagt Sprecher Köhn: „Die Genehmigungen liegen jetzt vor, die Erdarbeiten laufen und noch in diesem Jahr soll der Bau dort beginnen.“ Voraussichtlich nächste Woche würden die ersten Bodenplatten gegossen. „Ende 2022 bis Anfang 2023 könnte die kleine Siedlung dann fertig sein“, so der Bonava-Mann. Und Projektleiterin Uta Matznick ergänzt: „Das Konzept dieser kleinen Siedlung – direkt am Wald und mit kurzen Wegen ins Ortszentrum – ist auf ganz junge Familien zugeschnitten, damit Kinder unbesorgt vor der Haustür und im eigenen Garten spielen können.“

Projektentwickler Bonava baut an der Cottbuser Straße in Wünsdorf (Stadt Zossen / Landkreis Teltow-Fläming) das "Kleine Waldquartier" mit 18 Doppelhaus-Hälften. Quelle: privat

Ein weiteres Zossener Bonava-Vorhaben ist an der Fontanestraße im Ortsteil Wünsdorf geplant. Dort übernehme man in einem größeren Quartier rund 1,6 Hektar von der ansässigen Firma Nagel Grundinvest, um 70 Reihenhäuser zu bauen. Deren Verkauf solle im Frühjahr starten, erklärt Christian Köhn.

Zweiter Bauabschnitt am Nottekanal in Zossen gestartet

Das größte Bonava-Baugebiet in TF ist Zossen, dort hat der zweite Bauabschnitt für das Wohngebiet Am Alten Schlosspark begonnen. Dort entstehen am Nottekanal seit vergangenem Jahr die Rohbauten für 171 Eigentumswohnungen mit bis zu 117 Quadratmetern Wohnfläche. Bei einem Baustellen-Besuch der MAZ werden die ersten Bäder und Küchen bereits gefliest. „Die Bemusterungen für diese Häuser sind durch, die künftigen Bewohner haben zum Beispiel ganz unterschiedliche Farben für ihren Bad-Fußboden gewählt“, sagt Projektleiterin Doreen Frost. Bonava-Standard im Wohnbereich seien Eichenparkett-Fußböden, „und auf Wunsch natürlich auch jede andere Variante“.

So sieht einer der künftigen Bad-Fußböden in einer Bonava-Eigentumswohnung am Nottekanal in Zossen aus. Quelle: Jutta Abromeit

Attraktiv sind im Erdgeschoss die schon fast erkennbaren Gartenbereiche, zu denen eine Treppe von der Terrasse hinab führt, in den oberen Geschossen Balkons über die gesamte Wohnungslänge mit Blick ins Grüne beziehungsweise ganz oben Dachterrassen. Die Projektleiterin erzählt auch, dass von den Wohnungen der insgesamt neun Häuser im ersten Bauabschnitt mehr als zwei Drittel bereits verkauft seien und wer dort wohnen wird: „Vorwiegend kommen Berliner und Menschen aus den alten Bundesländern. Unsere Käufer sind aber auch Zossener und wir haben sogar drei aus Übersee.“

Hier wurden die Fundamente des alten Zossener Einkaufszentrums am Ende der Fischerstraße für die künftigen Eigentumswohnungen aufgebrochen. Quelle: Bonava

Damit das Bauen am Nottekanal auch weiter planmäßig läuft und die ersten Eigentümer auch wirklich im Frühjahr ihre Schlüssel bekommen können, müssen Bauleiter Jens Beyer und seine Kollegen angesichts aktueller Corona-bedingter Engpässe Material rechtzeitig kaufen. Sein größtes Problem auf dieser Baustelle: „Wir finden immer wieder noch Fundament-Reste von dem alten Einkaufszentrum, das hier vorher stand.“

Von Jutta Abromeit