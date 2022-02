Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm mit Mark Wahlberg läuft Donnerstag und Freitag sowie Montag bis Mittwoch um 15.30, 17.45 und 20.15 Uhr, Samstag und Sonntag um 15.15, 17.30 und 20.15 Uhr. Der Waisenjunge Nathan Drake hat sich schon seit frühester Kindheit für Schatzsuche begeistert. Als er als junger Erwachsener auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft, wird aus den einstigen Tagträumen Realität. Gemeinsam wollen die beiden den riesigen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan bergen, der seit 500 Jahren irgendwo auf der Welt verborgen liegt.

Karoline Herfurth in einer Szene aus „Wunderschön“. Quelle: Warner Bros

„Wunderschön“

Das Drama beschäftigt sich mit Geschichten von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen, Idealbildern und Persönlichkeiten. Der Film wird Donnerstag und Montag bis Mittwoch um 17.40 und 20 Uhr gespielt, Freitag bis Sonntag um 17.20 und 20 Uhr.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Streifen wird täglich (außer Freitag und Montag) um 17.30 Uhr gezeigt, bis Dienstag täglich auch um 20 Uhr. Eine mysteriöse Kraft reißt den Mond aus seiner Umlaufbahn und das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, verändert sich schlagartig. Es bleiben nur noch wenige Wochen, bis der Mond auf der Erde einschlägt. Die NASA-Managerin und ehemalige Astronautin Jo Fowler ist davon überzeugt, dass sie eine Lösung hat, um den bevorstehenden Weltuntergang noch abzuwenden.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der animierte Musicalfilm kann täglich um 15.30 Uhr geschaut werden (außer Samstag und Sonntag um 15 Uhr).

Über Frösche in der Wüste wundert sich Phileas in „In 80 Tagen um die Welt“. Quelle: StudioCanal

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Kinderanimationsfilm ist täglich um 15.30 Uhr zu sehen.

„Träume sind wie wilde Tiger“

Der Familienfilm kann am Freitag um 17.45 Uhr geschaut werden.

Szene aus „Monte Verità“.̀ Quelle: DCM

„Monte Verità“

Der Extra-Film läuft am Montag um 17.30 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr. Im Jahr 1906 wünscht sich die junge Mutter Hanna Leitner nichts sehnlicher, als aus ihrer bürgerlichen Rolle und dem gesellschaftlichen Korsett auszubrechen. Sie verlässt ihre Familie und flieht ins Sanatorium Monte Verità.

Neues im Kino-Café Dahme

„Wunderschön“

Das deutsche Drama mit Karoline Herfurth wird Freitag bis Dienstag um 17 und 20 Uhr gezeigt.

Programm im Capitol Königs Wusterhausen

Jennifer Hudson als Aretha Franklin in einer Szene des Films „Respect“. Quelle: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc

„Respect“

Die Biografieverfilmung wird Donnerstag bis Samstag sowie Dienstag und Mittwoch um 18 Uhr gezeigt. Schon in frühen Jahren begeisterte Aretha Franklin mit ihrer Stimme und zog die Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Musikkarriere, die in bescheidenen Verhältnissen startete, entfaltet sich mehr und mehr zu einem realen Traum, den sie mit 18 Jahren mit einem Plattenvertrag bei einem Label besiegelt. Fortan stehen Aretha alle Türen zum Musik-Olymp offen. Für Aretha ist der Ruhm jedoch nicht nur die Erfüllung eines lang gehegten Traumes, sondern auch die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben. Als Bürgerrechtsaktivistin nutzt sie ihre Reichweite und macht auf die Missstände in der Rassendiskriminierung aufmerksam. Ein Zeichen, das nicht allen Anhängern und Fans zusagt. Aber für Aretha ist dies mehr als nur eine Herzensangelegenheit.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird täglich (außer Montag) um 17.15 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Sonntag auch 11.50 Uhr.

„Contra“

Die deutsche Komödie mit Christoph Maria Herbst kann am Sonntag um 12 Uhr geschaut werden.

Marc-André Leclerc in einer Szene des Dokumentarfilms „Der Alpinist“. Quelle: Piece of Magic Entertainment/DPA

„Der Alpinist“

Die Dokumentation wird am Donnerstag um 20.15 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr gezeigt. Marc-André Leclerc klettert allein, weit weg vom Rampenlicht. In abgelegenen alpinen Wänden unternimmt der 23-jährige Kanadier einige der kühnsten Solo-Besteigungen der Geschichte. Dabei zieht er kaum Aufmerksamkeit auf sich. Ohne Kameras, ohne Seil und ohne Spielraum für Fehler ist Leclercs Herangehensweise der Inbegriff des Soloabenteuers. Filmemacher Peter Mortimer macht sich daran, einen Film über Leclerc zu drehen, aber es fällt ihm schwer, mit dieser schwer fassbaren Person Schritt zu halten. Dann begibt sich Leclerc auf ein historisches Abenteuer in Patagonien, das die Möglichkeiten des Solokletterns neu definieren wird.

„Encanto“

Der Disney-Streifen läuft Freitag bis Sonntag um 14.40 Uhr, Sonntag auch um 12.30 Uhr.

„Ghostbusters: Legacy“

Der Actionfilm wird am Sonntag um 11.45 Uhr gezeigt.

„House of Gucci“

Das Drama mit Lady Gaga in der Hauptrolle ist Freitag bis Sonntag, Dienstag und Mittwoch um 19.50 Uhr zu sehen.

Shan Robitzky (r.) als Ranji und Annlis Krischke als Toni in einer Szene des Films „Träume sind wie wilde Tiger“. Quelle: Wild Bunch Germany/NFP

„Träume sind wie wilde Tiger“

Der Familienfilm wird am Sonntag um 12.20 Uhr gespielt.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Familien-Animationsfilm läuft in Wildau täglich (außer Montag) um 16.50 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.50 Uhr, Sonntag auch 12.15 Uhr.

„007 – Keine Zeit zu sterben“

Der Bond-Film kann Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr geschaut werden.

„The King’s Man – The Beginning“

Der Spionagefilm läuft täglich (außer Montag) um 20.30 Uhr, Samstag auch 23.05 Uhr.

„Lauras Stern“

Der Kinderfilm wird am Sonntag um 12.15 Uhr gespielt.

„Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“

Die amerikanische Liebeskomödie wird täglich (außer Montag) um 17.15 und 20.10 Uhr gezeigt. Kat Valdez ist eine Hälfte des heißesten Power-Promi-Paares der Welt. Zusammen mit Bastian bildet sie ein Duo, das gerade seine neue Hit-Single „Marry Me“ veröffentlicht hat. Das Paar plant, vor versammelten Publikum in einer öffentlichen Zeremonie zu heiraten, die auf mehreren Plattformen gleichzeitig gestreamt werden soll. Währenddessen wurde der geschiedene Mathematiklehrer Charlie Gilbert von seiner Tochter Lou und seiner besten Freundin Parker zum Konzert von Kat und Bastian geschliffen. Als Kat wenige Sekunden vor der Zeremonie erfährt, dass ihr Partner sie mit ihrer Assistentin betrogen hat, steht ihr Leben Kopf. Sie bricht auf der Bühne zusammen und stellt die wahre Liebe infrage. Ihre Blicke treffen sich mit dem eines Fremden aus der Menge. Es ist Charlie! In einem kleinen Moment der Spontanität entscheidet sich Kat, ihn zu heiraten. Was als impulsive Entscheidung beginnt, entwickelt sich zu einer unerwarteten Romanze.

Der vierte Teil der Matrix-Reihe ist im Cinestar Wildau zu sehen. Quelle: Warner Bros. Pictures

„Matrix: Resurrections“

Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves läuft täglich (außer Sonntag und Montag) um 19.50 Uhr.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Film mit Halle Berry kann täglich (außer Montag) um 17.15 und 20 Uhr geschaut werden, Samstag auch 22.50 Uhr.

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm ist am Sonntag um 11.50 Uhr zu sehen.

„Resident Evil: Welcome to Racoon City“

Der Horrorstreifen wird am Samstag um 23.20 Uhr gespielt.

„The Sadness“

Der Zombiestreifen läuft am Samstag um 23.15 Uhr.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.50 Uhr gezeigt.

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft täglich (außer Sonntag und Montag) um 20.20 Uhr, Samstag auch um 23.10 Uhr.

Gunter, Buster Moon und Ash in einer Szene des Films „Sing 2 – Die Show deines Lebens“. Quelle: Universal Studios/DPA

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm ist in 3D Freitag bis Sonntag um 14.30 Uhr zu sehen. In 2D kann der Film täglich (außer Montag) um 17.40 Uhr geschaut werden, Freitag bis Sonntag auch 15.10 Uhr, Sonntag auch 12.20 Uhr.

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans ist täglich (außer Montag) um 17.45 und 19.45 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Samstag auch 22.40 Uhr. Hercule Poirot schließt sich einer bunt gemischten Reisegruppe an, die auf einem Dampfer den Nil bereist. Auf der Fahrt kommt es zum Mord an der schönen und reichen Linnet Doyle, doch die Hauptverdächtige – Jacqueline de Bellefort, der Linnet ihren Verlobten Simon Doyle weggeschnappt hat – hat zum Tatzeitpunkt ein Alibi. Poirot nimmt die Ermittlungen auf und muss unter den zahlreichen anderen Verdächtigen den Täter finden.

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm ist täglich (außer Montag) um 17 und 20 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Sonntag auch 12.15 Uhr, Samstag auch 23 Uhr. In der Originalversion kann der Streifen am Sonntag um 20 Uhr geschaut werden.

Tom Holland ist Spider-Man“. Quelle: AP

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft in 3D Freitag und Samstag um 17.15 Uhr. In 2D ist der Film täglich (außer Montag) um 16.45 und 19.30 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.40 Uhr, Samstag auch 22.40 Uhr.

„Venom 2: Let there be carnage“

Der Film mit dem ungleichen Antihelden-Duo wird am Samstag um 23 Uhr gezeigt.

„Wunderschön“

Das deutsche Drama ist täglich (außer Montag) um 17 und 20.10 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Samstag auch 22.50 Uhr.

