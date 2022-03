Luckenwalde/Wildau

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

„Morbius“

Der „Spider-Man“-Spin-off über den Vampir Morbius läuft ab Donnerstag täglich um 17.45 und 20 Uhr. Seit seiner Kindheit leidet Dr. Michael Morbius an einer seltenen Blutkrankheit, die unweigerlich zum Tod führen wird. Sein ganzes Leben hat er daher der Suche nach einer Heilung gewidmet. Nach jahrzehntelanger Forschung ohne Erfolg ist ein Durchbruch eines Tages zum Greifen nah. Eine Kreuzung von Menschen- und Vampirfledermaus-DNA scheint der Schlüssel zu sein. Doch als Michael sich selbst zum Testsubjekt macht, hat das verheerende Folgen. Zwar scheint seine Krankheit tatsächlich in den Hintergrund zu rücken, doch entwickelt er neben übermenschlichen Fähigkeiten plötzlich auch eine unersättliche Gier nach menschlichem Blut, die sich immer schwerer kontrollieren lässt.

Zoe Kravitz und Robert Pattinson in „The Batman“. Quelle: Jonathan Olley/Warner Bros. Pictures/AP

„The Batman“

Der Actionfilm wird täglich um 19.30 Uhr gezeigt. Milliardär Bruce Wayne kämpft als rächender Vigilant Batman für eine bessere Welt in seiner Heimatstadt Gotham City. Doch es ist ein einsamer Kampf, den nur wenige Verbündete unterstützen. Denn Gotham ist ein Moloch, zerfressen von einem korrupten Netzwerk, in das fast alle Beamten der Stadt und auch die reichen Eliten involviert sind. Doch als ein mysteriöser Killer diese ins Visier nimmt und eine Reihe sadistischer und tückischer Anschläge verübt, sind Batmans Detektiv-Fähigkeiten gefragt. Die zahlreichen kryptischen Hinweise führen ihn immer tiefer in die Unterwelt, wo zwielichtige Figuren wie Selina Kyle alias Catwoman, Pinguin, Mafiaboss Carmine Falcone und der Riddler zu Hause sind. Doch die Spuren führen Batman auch zu ihm selbst und seiner Vergangenheit.

„Jackass forever“

Die Chaotentruppe um Johnny Knoxville will wieder einmal beweisen, dass jeder Mensch mit dem Alter klüger wird und aus seinen Fehlern lernt – oder auch nicht. Der neueste Film der Kultshow „Jackass“ läuft bis Montag jeweils um 20 Uhr.

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm mit Tom Holland und Mark Wahlberg wird täglich (außer Montag) um 17.45 Uhr gezeigt. Der Waisenjunge Nathan Drake hat sich schon seit frühester Kindheit für Schatzsuche begeistert. Als er als junger Erwachsener auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft, wird aus den einstigen Tagträumen Realität. Gemeinsam wollen die beiden den riesigen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan bergen, der seit 500 Jahren irgendwo auf der Welt verborgen liegt.

Der sprechende Maikäfer Herr Sumsemann und Anna stehen vor dem Mond. Quelle: Little Dream Pictures/DPA

„Peterchens Mondfahrt“

Der Animationsfilm ist ab Donnerstag täglich um 15.45 Uhr zu sehen. In der Neuerzählung des bekannten Märchens trifft Anna auf den sprechenden Maikäfer Sumsemann. Der arme Käfer hat nicht nur sein sechstes Bein verloren, sondern auch sein Zuhause, eine Birke. Beides hat der gemeine Mondmann auf den Mond verbannt und Sumsemann versucht nun verzweifelt, Heim und Bein zurückzuholen. Sofort erklärt sich Anna bereit, dem Tierchen dabei zu helfen, und holt auch ihren großen Bruder Peter ins Boot. Auf ihrer fantastischen Reise zum Mond erwarten sie große Abenteuer, bei denen ihnen die Naturgeister mit Rat und Tat zur Seite stehen.

„Die Häschenschule 2“

Der Animationsfilm läuft täglich um 15.30 Uhr. Wie immer kurz vor Ostern werden auch dieses Jahr an der Häschenschule wieder die sogenannten Meisterhasen auserwählt. Zu diesem Zweck findet ein feierliches Ritual mit einem goldenen Ei statt. Dabei passiert etwas völlig Neues: Zum ersten Mal wird ein Großstadthase, Max, zum Kandidaten auf den Meistertitel gewählt. Max freut sich sehr, er und seine Osterhasenfreunde müssen nur die schwierigsten Spezialfähigkeiten meistern. Dann aber färbt sich das magische goldene Ei plötzlich schwarz. Das kann nichts Gutes bedeuten und tatsächlich steckt Leo dahinter, der Anführer einer gefährlichen Gang aus Großstadthasen.

„Die Gangster Gang“

Die Animationskomödie wird täglich um 15.30 und 17.15 Uhr gespielt. Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha und Ms. Tarantula sind die Gangster Gang, eine berüchtigte Bande von Verbrechern und Diebinnen. Gemeinsam hecken sie einen cleveren Plan nach dem anderen aus und rauben und stehlen nach Herzenslust. Doch dann werden sie eines Tages geschnappt und geloben Besserung, um ihrer verdienten Strafe zu entgehen. Schon bald merken die fünf, dass es gar nicht so verkehrt ist, Gutes zu tun.

Best of Cinema „Grüne Tomaten“

Die Tragikomödie aus dem Jahre 1992 wird im Rahmen der Best of Cinema Reihe am Dienstag um 20 Uhr gezeigt.

Um Venedig geht es in der Dokumentation „Moleküle der Erinnerung“. Quelle: Filmkinotext

„Moleküle der Erinnerung“

Die Dokumentation läuft als Extra-Film am Montag um 17.45 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr. Eigentlich will der italienische Filmemacher Andrea Segre eine Dokumentation über die Venedig-Gefahren des Tourismus und des Hochwassers drehen, doch dann kommt alles anders: Die Corona-Pandemie bricht herein und plötzlich sitzt Segre im Lockdown in der Heimatstadt seines Vaters fest. Während er die Kamera auf die stillstehende Stadt richtet, erinnert er sich zurück an seinen Vater Ulderico, der Wissenschaftler und Chemiker war und ihn stark beeinflusst hat

Neues im Kino-Café Dahme

„Der Wolf und der Löwe“

Der Abenteuerfilm wird Sonntag um 16.30 Uhr gespielt, Montag und Dienstag um 17 Uhr.

„The Batman“

Der Actionfilm läuft Sonntag um 19 Uhr, Montag und Dienstag um 20 Uhr.

Programm im Capitol Königs Wusterhausen

Die idyllische Kindheit von Buddy in Nordirland scheint zu Ende zu sein. Quelle: Rob Youngson /Focus Features

„Belfast“

Das mit dem Oscar fürs beste Drehbuch prämierte Drama wird Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr gezeigt, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr. Sommer, 1969 in Belfast: Der neunjährige Buddy ist Sohn einer typischen Arbeiterfamilie in der nordirischen Hauptstadt. Er liebt Kinobesuche, Matchbox-Autos und seine Großeltern Granny und Pop – außerdem schwärmt er für eine seiner Mitschülerinnen. Als jedoch die gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast eskalieren und es daraufhin sogar in der friedlichen Nachbarschaft zu grausamen Gewalteruptionen kommt, endet die idyllische Kindheit von Buddy mit einem Schlag. Während seine Eltern versuchen, die Zukunft der Familie zu sichern, ist Buddy gezwungen, viel zu schnell erwachsen zu werden.

Szene aus der französischen Komödie „Mord in St Tropez“. Quelle: Leonine

„Mord in St. Tropez“

Die Komödie ist Donnerstag bis Samstag um 20 Uhr zu sehen, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr. Der Milliardär Claude Tranchant und seine Frau geben ein großes Fest für die Reichen und Schönen in ihrer Villa. Nichts scheint die Feierlichkeiten verderben zu können, da wird das Cabrio von Claude und Eliane beschädigt. Claude sieht sich als Opfer eines versuchten Mordanschlags und will den besten Polizisten des Landes einfliegen lassen. Doch aufgrund der Sommerferien ist nur der wenige Wochen vor dem Ruhestand stehende Kommissar Boulin verfügbar, der ebenso arrogant wie inkompetent ist.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

„Ambulance“

Der Actionthriller ist täglich um 19.30 Uhr zu sehen, Samstag und Dienstag auch um 23 Uhr. Will Sharp sieht sich in einer ausweglosen Lage: Um seiner schwerkranken Frau eine lebensrettende Operation bezahlen zu können, benötigt er finanzielle Unterstützung. In seiner Verzweiflung wendet er sich an seinen Adoptivbruder Danny, der ihn zu einer riskanten Aktion überredet. Gemeinsam beabsichtigen sie einen Bankraub durchzuziehen, an dessen Ende satte 32 Millionen Dollar warten. Der Plan scheint nahezu perfekt zu sein. Allerdings laufen die Dinge kurz vor der finalen Flucht aus dem Ruder.

„Batman“

Der Actionfilm läuft Donnerstag bis Sonntag und Dienstag täglich um 16.30 und 19.30 Uhr, Montag und Mittwoch um 19 Uhr (Mittwoch auch 16.30 Uhr), Donnerstag auch 10 Uhr, Samstag und Dienstag auch 22.20 Uhr.

Stadthase Max und seine Freundin Emmi in einer Szene des Films „Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau“. Quelle: Leonine/DPA

„Häschenschule 2“

Der Animationsfilm wird Donnerstag und Dienstag um 16.30 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag um 14.50 und 17.20 Uhr, Sonntag auch 12.30 Uhr, Mittwoch um 16 Uhr.

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird Freitag und Samstag um 14.20 Uhr gespielt, Sonntag um 12.20 Uhr.

„Encanto“

Der Disney-Streifen kann am Sonntag um 11.50 Uhr geschaut werden.

„Eraser: Reborn“

Der Actionthriller ist ab Donnerstag bis Dienstag täglich um 20.10 Uhr zu sehen, Mittwoch um 17.10 Uhr. US-Marshall Mason Pollard ist darauf spezialisiert, den Tod von wichtigen Kronzeugen vorzutäuschen, jegliche Spur ihrer bisherigen Existenz auszulöschen und ihnen so ein neues Leben zu ermöglichen. Doch dann geht etwas schief.

„Gangster Gang“

Der Animationsfilm läuft bis Dienstag (außer Montag) in 3D um 17.35 Uhr, in 2D täglich (außer Montag) um 17.20 Uhr, Freitag bis Sonntag auch um 14.15 Uhr, Sonntag auch 12.15 Uhr.

Best of Cinema: „Grüne Tomaten“

Die Tragikomödie ist am Dienstag um 19.30 Uhr zu sehen.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Familien-Animationsfilm läuft in Wildau Freitag bis Sonntag um 14.30 Uhr.

„Jackass forever“

Der neueste Film der Kultshow „Jackass“ wird bis Sonntag um 20.20 Uhr gespielt, Samstag und Dienstag auch 23.20 Uhr, Montag um 20.10 Uhr.

„JGA: Jasmin. Gina. Anna“

Die deutsche Komödie ist Donnerstag bis Samstag um 17.30 Uhr zu sehen, Sonntag und Mittwoch um 20.15 Uhr, Dienstag um 16.40 Uhr. Jasmin, Gina und Anna sind drei Singles, die das Leben lieben. Gemeinsam wurden sie nach Ibiza eingeladen, um dort den Junggesellinnenabschied ihrer Freundin zu feiern. Doch dieses Vorhaben steht unter keinem guten Stern: Einige Gäste sagen wegen ihrer kranken Kinder ab. Den Vogel schießt aber die Braut selbst ab – sie ist schwanger und muss deswegen den Flug und den geplanten Partytrip canceln. Übrig bleiben Jasmin, Gina und Anna, die sich die Gelegenheit auf eine wilde Feier nicht nehmen lassen wollen und ohne die Braut losziehen. Mit ihrer Idee waren die Mädels allerdings nicht allein: Jasmins Ex-Freund Tim, der ebenfalls gemeinsam mit seinen Kumpels Simon und Stefan auf Ibiza ist, um einen JGA zu feiern, taucht plötzlich auf. Um sich nicht die Blöße zu geben, Teil eines geplatzten JGAs zu sein, schlüpft Jasmin in die Rolle der angeblichen Braut. Damit nehmen die Katastrophen auf der Insel ihren Lauf.

„Jujutsu Kaisen 0“

Der Animationsfilm kann am Samstag um 23 Uhr und am Sonntag um 14.20 Uhr geschaut werden.

„Madison – ungebremste Girlpower“

Der Familienfilm wird am Dienstag um 10 Uhr gezeigt.

Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss in „Matrix: Resurrections“. Quelle: Warner Bros. Pictures/AP

„Matrix: Resurrections“

Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves ist am Samstag um 22.40 Uhr zu sehen.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Film läuft Samstag und Dienstag um 22.50 Uhr.

„Morbius“

Der neueste Marvel-Streifen ist ab Donnerstag täglich um 17.15 (außer Montag) und 19.45 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.50 Uhr, Samstag und Dienstag auch 23.20 Uhr.

Szene aus „Die Schule der magischen Tiere“. Quelle: Wolfgang Aichholzer/Leonine Studios/DPA

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm ist am Sonntag um 12 Uhr zu sehen.

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm kann am Sonntag um 12 Uhr geschaut werden.

„Peterchens Mondfahrt“

Die Neuerzählung des gleichnamigen Märchens ist als Animationsfilm täglich (außer Montag) um 16.50 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.45 Uhr, Sonntag auch 12 Uhr.

„Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“

Der Fantasyfilm kann am Dienstag um 18.30 Uhr geschaut werden.

„Phantastische Tierwesen 2“

Der zweite Teil der Fantasyreihe läuft am Sonntag um 16.30 Uhr und am Dienstag um 21.20 Uhr.

„Phantastische Tierwesen 3“

Der neueste Teil der Reihe wird als Preview (einzeln) oder als Triple am Dienstag um 0.01 Uhr gezeigt, ab Mittwoch um 16, 17, 18, 19.30 und 20.30 Uhr.

Neve Campbell und Courteney Cox müssen sich auch in „Scream 5“ dem Ghostface stellen. Quelle: Brownie Harris

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft am Samstag um 23.15 Uhr und am Dienstag um 23 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.40 Uhr gespielt, Sonntag auch 11.45 Uhr.

„Sonic the Hedgehog 2“

Der Animationsfilm kann täglich um 16.45 Uhr (außer Montag) und 19.40 Uhr geschaut werden, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Sonntag auch 12 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft bis Dienstag (außer Sonntag) um 19.30 Uhr, Samstag auch 22.45 Uhr.

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans wird Donnerstag bis Samstag und Dienstag um 20.15 Uhr gespielt, Montag um 20 Uhr.

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm läuft täglich um 16.50 (außer Montag) und 19.50 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Samstag und Dienstag auch 22.50 Uhr.

Aus den zwei Tierbabys werden langsam auch erwachsene Tiere. Sie sind beste Freunde. Der Film „Der Wolf und der Löwe“ läuft im Cinestar Wildau. Quelle: Emmanuel Guionet/Mai Juin Productions/Galatée Films/Wematin Productions/ Studiocana /M6 Films/DPA

„Der Wolf und der Löwe“

Der Abenteuer-Familienfilm wird bis Dienstag (außer Montag) um 17 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 14.20 Uhr, Sonntag auch 11.45 Uhr, Dienstag auch 10 Uhr.

„Wunderschön“

Das deutsche Drama ist täglich um 19.45 Uhr zu sehen.

