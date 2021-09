Dahme-Spreewald

Der Bundestagswahlkreis 62 ist groß, er umfasst nicht nur den kompletten Wahlkreis Dahme-Spreewald, sondern auch noch fast den gesamten Landkreis Teltow-Fläming und die Stadt Lübbenau. In diesem Areal versuchen sich bis zur Bundestagswahl am 26. September 16 Direktkandidaten bekannt zu machen, die an jenem Wahlsonntag alle auf dem Wahlzettel stehen werden und um den Einzug in den Deutschen Bundestag kämpfen.

Die MAZ hat den Kandidaten die Möglichkeit gegeben, sich in selbst produzierten Videos zu präsentieren. Einzige Vorgabe: Die Videos sollten eine Laufzeit von einer Minute möglichst nicht überschreiten. Die Kandidaten sollten sich darin vorstellen und gegebenenfalls auch ihre politische Vision umreißen. Fünf der 16 Kandidaten haben die Möglichkeit wahrgenommen zum vorgegebenen Stichtag Videos eingereicht. Das sind ihre Kurzbewerbungen:

Jana Schimke, CDU

Steffen Kotré, AfD

Gerhard Kalinka, Grüne

Guido Körber, Piraten

Michael Gabler, Einzelkandidat

Von Oliver Fischer