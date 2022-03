Zossen

Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein von früh bis spät – dieses Traumwetter bleibt uns auch noch in den nächsten Tagen erhalten. Tendenziell wird es dabei etwas wärmer, der Nachtfrost bleibt uns aber vorerst noch erhalten. Am Freitag ist es den ganzen Tag sonnig. Es weht aber ein mäßiger, teils frischer Südostwind, der in einzelnen Böen Stärke 7 erreichen kann. Damit werden uns die zu erwartenden Höchstwerte von fünf bis sechs Grad deutlich kühler vorkommen. In der Nacht ist es meist klar und der Wind lässt etwas nach. Die Temperaturen liegen am Morgen bei minus zwei bis minus drei Grad, örtlich noch etwas darunter.

Am Sonnabend weht der Südostwind nur noch schwach bis mäßig. Das Thermometer klettert am Nachmittag auf acht bis zehn Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es erneut sternenklar. Der Wind weht nur noch schwach. Bis zum Morgen sinken die Temperaturen auf minus ein bis minus zwei Grad. Der Sonntag möchte aus der Reihe der Tage mit ununterbrochenem Sonnenschein nicht ausschneiden. Wir bekommen die Sonne von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durchgängig zu sehen. Bei ähnlichen Windverhältnissen wie am Sonnabend wird es acht bis zehn Grad warm.

Nachtfrost auch in den nächsten Tagen

In der nächsten Woche setzt sich das störungsfreie Hochdruckwetter fort. Die Temperaturen setzen sich im zweistelligen Bereich fest, wobei es aber nicht für 15 Grad reichen wird. Der Nachtfrost bleibt uns zumindest als Bodenfrost auch in der zweiten Wochenhälfte erhalten. Eine durchgreifende Wetteränderung ist bis zum astronomischen Frühlingsanfang nicht in Sicht, wobei es am nächsten Wochenende eine kleine Delle bei den Temperaturen geben könnte. Regen ist bis in die dritte Märzdekade hinein, nach heutigem Stand nicht zu erwarten.

Kein Regen in Sicht

An den vergangenen sieben Tagen gab es Sonne satt. Dabei bekam Bestensee mit 37 Stunden etwas weniger Sonnenschein ab, als Baruth und Luckenwalde. Dort waren es 41 und 43 Stunden Sonnenscheindauer. Damit haben wir bereits nach der ersten Märzdekade die Hälfte des Monatsmittels erreicht. Davon kann natürlich beim Niederschlag nicht die Rede sein. Hier stand auch an den vergangenen sieben Tagen die „Null“. Damit haben wir in diesem Monat noch nicht einen einzigen Tropfen Regen registriert. Daran wird sich auch in den nächsten sieben Tagen nichts ändern.

Mit Höchstwerten knapp unter zwei Grad war der Sonntag der kälteste Tag der vergangenen Woche. Der höchste Wert wurde an diesem Tage in Bestensee mit 1,8 Grad gemessen. Der Mittwoch war dann deutlich wärmer. Baruth und Luckenwalde meldeten mit 12,2 Grad die höchsten Temperaturen. Mit minus 7,4 Grad wurde am Sonnabendmorgen in Baruth die niedrigste Temperatur der Woche gemessen. Insgesamt lagen die Temperaturen recht deutlich unter dem langjährigen Mittel. Das schlägt sich auch im Monatsmittel nieder. Das liegt aktuell um 3,4 Grad unter dem langjährigen Mittel. Bis zum nächsten Freitag wird das Mittel wahrscheinlich geringfügig höher liegen, als heute. Der März 2022 wird aber auch zur Monatsmitte noch deutlich zu kalt ausfallen.

Die Bauernregeln sehen ebenfalls eine Fortsetzung des relativ kühlen Wetters. Die Bauernregel für den gestrigen Tag verschiebt eine durchgreifende Erwärmung auf Mitte April. „40 Ritter mit Eis und Schnee, tun dem Ofen noch 40 Tage weh.“ Eine Bauernregel für den Sonnabend verspricht uns windiges Wetter: „Weht um Gregori stark der Wind, noch 40 Tage windig sind.“ Von starkem Wind ist in der nächsten Woche aber nichts zu sehen, sodass diese Regel nicht eintreffen wird.

Der Hundertjährige Kalender lässt es schneien

Nicht eintreffen werden auch die Vorhersagen des Hundertjährigen Kalenders für die nächsten Tage. Geht es nach ihm, dann wäre es noch immer winterlich. So sollte gestern Schnee fallen, während der heutige Tag „rau“ werden solle. Für das Wochenende verspricht der Kalender zwar schönes Wetter, aber auch harten Frost. Am Montag soll dann wieder Schneetreiben herrschen.

So schön eine verschneite Landschaft auch aussieht, wenn es den ganzen Winter kaum Schnee gab, muss er Mitte März nun auch nicht mehr kommen.

Von Karl-Heinz Krebs