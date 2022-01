Wetter - So wird das Wetter am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Es bleibt schmuddelig und kalt. Dazu weht Freitag und Samstag mäßiger Wind, sagt MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Hier ist seine Wettervorhersage für LDS und TF in den nächsten Tagen.