Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Fahrradreifen? Waren zwischenzeitlich gar nicht mehr zu bekommen. Zahnkränze? Nur in großen Stückzahlen bestellbar, Lieferzeiten mehrere Monate. Und Mountainbikes? Trekkingbikes? Rennräder? Kann man bei den Großhändlern ganz vergessen.

Mario Wenzel, Fahrradhändler aus Königs Wusterhausen, beglückwünscht sich in jüngster Zeit regelmäßig dazu, dass er ein flexibles Bestellsystem hat und nicht auf einen einzigen Großhändler angewiesen ist. Denn seine gesamte Branche leidet seit Monaten massiv unter Engpässen und Lieferschwierigkeiten. „Ich habe oft noch Dinge, die bei anderen nicht mehr zu bekommen sind“, sagt er. Und trotzdem habe er in den vergangenen Monaten immer wieder Kunden ihre Wünsche ausreden müssen. Ein bestimmter Helm? Grad nicht da. Eine bestimmte Rahmenfarbe? Nicht lieferbar. „Früher konnten Kunden kommen, ein Fahrrad bestellen, besondere Vorstellungen äußern und es zwei, drei Tage später abholen. Diese Zeiten sind vorbei“, sagt er.

Globale Lieferketten abgerissen

Der Fahrradmarkt ist ein riesiges, globalisiertes Netz, an dem schon im vergangenen Jahr offenbar so einiges aus den Fugen geraten ist. Verantwortlich dafür sind den Händlern zufolge gegenläufige Entwicklungen. Corona hat den ohnehin vorhandenen Fahrradboom weiter verstärkt. Die Nachfrage nach Rädern und Zubehör ist immens. Gleichzeitig haben große Anbieter, wie der Teile-Hersteller Shimano, wegen Corona die Produktion in Asien dauerhaft zurückfahren müssen. Zudem gibt es massive Transportprobleme, wie der Königs Wusterhausener Fahrradhändler Steffen Clasen umreißt.

In Asien seien große Exporthafen geschlossen worden. Es fehlen Container. Hinzu kam der große Stau im Suezkanal, bei dem auch riesige Mengen Fahrradteile festhingen. Weil Schiffe deshalb über Wochen aufgehalten wurden oder lange Umwege fahren mussten, weil sie in Häfen nicht anlegen können, weil teilweise Waren gar nicht mehr produziert werden, sind Lieferketten unterbrochen. In der Folge stockt die Fahrradproduktion, weil einzelne Teile fehlen. Und bei den Großhändlern sind dann die Lager leer, und das nun schon seit geraumer Zeit. „Wir haben zum Glück gut vorgekauft, bei uns ist es nicht ganz so dramatisch“, sagt Clasen. Aber die derzeitigen Lieferzeiten für Neubestellungen seien immens.

Im Juli geordert, im Februar geliefert

Das bekommt jeder zu spüren, auch Rolf Lömker, der Rolfs Fahrradservice in Blankenfelde-Mahlow betreibt. Irgendwann im Juni oder Juli habe er die letzten zwei Fahrräder beim Großhändler geordert, erzählt Lömker. Das erste davon wird wohl im Dezember geliefert werden. Das zweite wurde ihm für Februar angekündigt. „Ich bestelle jetzt erst einmal keine Fahrräder mehr“, sagt Lömker.

Rolf Lömker kann auf komplette Fahrräder auch weitgehend verzichten, weil er seinen Hauptumsatz ohnehin mit seiner Werkstatt und den Teilen macht. „Aber natürlich sind auch Teile Mangelware, ich muss derzeit viel improvisieren“, sagt er.

Mangelwirtschaft fast wie in der DDR

Wenn die verlangten Zahnkränze gerade nicht vorrätig sind, biete er einen Kranz mit einem Zahn mehr oder weniger an. Wenn die Markenware gerade nicht zu bekommen ist, muss zur Not auch mal ein günstigeres Teil eingebaut werden, auch auf das Risiko hin, dass die Qualität leidet. „Ich habe auch schon Teile teuer bei Ebay oder beim chinesischen Versandhändler Alibaba bestellt, nur um Kundenwünsche befriedigen zu können“, sagt Rolf Lömker. Bestimmte Ersatzteile verkaufe er inzwischen auch nur noch dann, wenn er sie auch selbst einbauen kann. Ein bisschen fühle er sich derzeit zurückversetzt in die DDR, sagt er. „Nur Schläuche flicken, das mache ich wirklich noch nicht.“

„Man braucht geduldige Kunden“

Während der Allrounder Lömker sich mit seiner kleinen Werkstatt durchwurschteln kann, ist die Lage für Ralf Kuhl in Oehna noch einmal dramatischer. Kuhl ist Spezialist, er führt das Geschäft „Sausetritt“, das sich auf Liegefahrräder spezialisiert hat. Er hat Kundschaft aus aller Herren Länder, die üblicherweise zu ihm in den Laden kommen, sich Liegeräder und Spezialanfertigungen passgerecht machen lassen. Viele davon seien momentan aber verunsichert und bleiben weg, weil die langen Lieferzeiten sie abschrecken, sagt Ralf Kuhl. Die logische Folge: weniger Umsatz. „Wir bekommen schon weitgehend hin, was die Kunden sich wünschen. Aber man braucht geduldige Kunden, und die hat man nicht immer“, sagt Ralf Kuhl. „Da ist es dann natürlich doppelt blöd, wenn es Spekulanten erwerben, die Teile in großen Mengen ordern und sie dann teuer weiterverkaufen.“

Eine baldige Besserung wünschen sich alle – aber sie zeichnet nur langsam ab. „Ich hoffe, dass sich die Lage bis zum Ende des Jahres wieder entspannt“, sagt Mario Wenzel. Steffen Clasen hingegen geht eher von einer längeren Durststrecke aus: „So richtig wird sich das erst 2023 entspannen.“

Von Oliver Fischer