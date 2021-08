Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Am 26. September wählt Deutschland seinen Bundestag, dem je nach Ergebnis 600 bis 800 Abgeordnete aus ganz Deutschland angehören werden. Rund die Hälfte davon sind Direktkandidaten, die in ihrem jeweiligen Wahlkreis über die Erststimme direkt ins Parlament gewählt werden. Im Wahlkreis 62, der den Landkreis Dahme-Spreewald, die meisten Gemeinden aus Teltow-Fläming sowie die Stadt Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) umfasst, werben in diesem Jahr so viele Direktkandidaten um die Erststimme wie nie zuvor. 16 Politiker sind es insgesamt, die für den Einzug in den Bundestag kandidieren.

Realistische Siegchancen dürften dabei die wenigsten Kandidaten haben. Viele der Bewerber sind entweder unbekannte Einzelkandidaten oder sie treten für Kleinstparteien an, die in der Regel kaum mehr als ein Prozent der Stimmen bekommen. Die Struktur des Wahlkreises und die Gesetzmäßigkeiten von Bundestagswahlen begünstigen zudem die Kandidaten der bundesweit stärksten Parteien.

Norden bürgerlicher, Süden Sozialdemokratisch, AfD überall

Dabei ist der Wahlkreis 62 aufgrund seiner schieren Größe relativ divers. Im berlinnahen Norden leben zahlreiche Zugezogene, die eher dem bürgerlichen Klientel angehören. CDU, Grüne und FDP haben alle ihre Hochburgen im Norden von Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming.

Die ländlicheren Gebiete hingegen sind nach wie vor eher sozialdemokratisch geprägt, auch wenn die SPD ihre stärksten Zeiten in Brandenburg längst hinter sich hat. Als dritte Kraft, die auch im Kampf um die Direktmandate eine Rolle spielen kann, hat sich landesweit die AfD etabliert, die zumindest landespolitisch inzwischen mit CDU und SPD gleichgezogen hat.

Wobei sich die Stimmung bei der Landtagswahl kaum auf Bundestagswahlen übertragen lässt. Und wie gut oder schlecht Direktkandidaten abschneiden, hängt meistens auch stark am allgemeinen politischen Bundestrend, dem sich selbst die bekanntesten Vertreter ihrer Parteien kaum entziehen können.

SPD verliert Mandat 2013

Peter Danckert etwa, ein in der Region tief verwurzelter ein einflussreicher Abgeordneter, holte zwar das Direktmandat 2002, 2005 und 2009 jeweils klar. Aber seine Partei büßte in diesem Zeitraum in Brandenburg rund 20 Prozent der Stimmen ein, was sich auch in Danckerts Ergebnissen widerspiegelte.

Im Jahr 2013 schließlich stand die CDU auf dem Höhepunkt ihrer Zustimmungswerte, auch das traditionell eher rote Brandenburg war davon nicht ausgenommen. Die CDU erhielt in Brandenburg erstmals deutlich mehr Stimmen als die SPD – und das Direktmandat im Wahlkreis 62 ging völlig überraschend an die weithin unbekannte CDU-Frau Jana Schimke.

2017 siegte Schimke mit zehn Prozent Vorsprung

Inzwischen vertritt Jana Schimke den Wahlkreis seit acht Jahren im Bundestag uns ist in ihrer Fraktion etabliert. Sie arbeitete von Beginn an im Ausschuss für Arbeit und Soziales mit, ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Mittelstandsunion und eine von nur wenigen Frauen im Parlamentskreis Mittelstand. Im parteiinternen Machtkampf stellte sie sich an die Seite von Friedrich Merz, zudem machte sie sich bundesweit einen Namen, weil sie öffentlichkeitswirksam die Corona-Politik der Regierung kritisierte und unter anderem gegen die Verlängerung der epidemischen Lage stimmte. Bei der Wahl 2017 siegte sie mit zehn Prozentpunkten Vorsprung vor Sylvia Lehmann (SPD).

In diesem Jahr könnte das Ergebnis aber deutlich knapper ausfallen, denn der Trend im Bund ist deutlich weniger klar als in früheren, vergangenen Jahren. Die CDU stürzte in Umfragen zuletzt auf unter 25 Prozent, die SPD holt auf und kratzt derzeit an der 20-Prozent-Marke. Davon könnte die Politik-Veteranin Sylvia Lehmann profitieren, die ihre Karriere eigentlich längst beenden wollte, nun aber doch noch einmal für den Bundestag kandidiert. Internetseiten wie wahlkreisprognose.de sehen Lehmann sogar mit leichtem Vorsprung vorn.

Lehmann, Kotré und Kleinwächter über Liste im Bundestag

Sylvia Lehmann sitzt trotz ihrer Niederlage 2017 ebenfalls im Bundestag. Ende 2019 rückte sie nach, weil Manja Schüle aus dem Bundestag in ein Brandenburgisches Ministerium wechselte. Seither arbeitet die Sozialpolitikerin im Ausschuss für Inneres und Heimat mit, zudem sitzt sie im Beratenden Ausschuss für Fragen des sorbischen Volkes.

Aktuell vertreten noch zwei weitere Abgeordnete den Wahlkreis im Bundestag. Steffen Kotré und der Schulzendorfer Norbert Kleinwächter sind 2017 beide für die AfD über die Landesliste eingezogen. Kotré, der sich auch um das Direktmandat bewirbt, ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, Kleinwächter sitzt im EU-Ausschuss.

Alle vier haben auch abseits des Direktmandats Chancen auf einen Wiedereinzug. Sie sind auf den jeweiligen Landeslisten ihrer Parteien aussichtsreich platziert. Abhängig von den Ergebnissen ist es nicht ausgeschlossen, dass alle wieder in den Bundestag einziehen.

Von Oliver Fischer