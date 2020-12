Luckenwalde/Jüterbog

Sie hatte so darauf gehofft, ihr Geschäft wenigstens noch bis Freitag öffnen zu dürfen, um noch etwas vom Weihnachtsgeschäft mitzunehmen, aber nichts da. Dafür öffnete Sandy Bethge ihren Jeans-Shop in der Jüterboger Mönchenstraße am Montagvormittag eine Stunde früher. Und tatsächlich stand kurz darauf schon ein Kunde im Laden und kaufte gleich zwei Paar Hosen. Immerhin!

Goldschmiedemeisterin Diana Mittelstädt aus Jüterbog Quelle: Hartmut F. Reck

Schräg gegenüber wunderte sich Goldschmiedemeisterin Diana Mittelstädt zur selben Stunde über das emsige Treiben. „Auf der Straße war mächtig was los“, berichtete sie später, „die Leute haben teilweise in der zweiten Reihe geparkt, weil sie in die Geschäfte wollten.“ Auch sie machte gleich am Morgen mehr Umsatz als sonst zu dieser Tageszeit. Doch die zu erwartenden Verluste könnten damit nicht ausgeglichen werden.

Vater Hans-Joachim (l.) und Sohn Lars-Christian Förster, Juweliere aus Luckenwalde Quelle: Hartmut F. Reck

Ihr Kollege Lars-Christian Förster vom Luckenwalder Boulevard hat einen fünfstelligen Betrag ausgerechnet, der nun nicht in die Kasse fließt. „Eigentlich geht es erst so richtig in der Woche vor Weihnachten los“, sagt er. Die letzten Tage vor der Bescherung werden ihm fehlen.

Befürchtung: Beim 10. Januar wird’s nicht bleiben

Und auch die Tage danach, meint Diana Mittelstädt: „Die Leute kriegen oft Geld geschenkt, das sie nach den Feiertagen ausgeben.“ Auch das wird nicht mehr gehen. Dafür hat Förster am Montag und Dienstag bis 20 Uhr geöffnet, um berufstätigen Kunden den Einkauf zu ermöglichen, den sie sonst erst a, Samstag getätigt hätten. Und Diana Mittelstädt lässt so lange das Geschäft offen bis der letzte Kunde gegangen ist. Ob es nach dem 10. Januar so weitergeht, wie sonst, bezweifeln die meisten Einzelhändler.

Axel Bulgrin, Geschäftsführer der Rose Bürotechnik GmbH in Luckenwalde Quelle: Hartmut F. Reck

Halbwegs über Wasser halten können sich noch die Geschäfte, die auch Dienstleistungen anbieten, wie etwa Rose-Bürotechnik in Luckenwalde. „Die Poststelle bleibt auf“, sagt Geschäftsführer Axel Bulgrin, „der Fotokopierservice muss aber schließen.“ Auch Wartungsarbeiten dürfen weitherin erfolgen. Auch das Elektrofachgeschäft Knaack & Team in Jüterbog lebt nicht vom Verkauf allein. „In Notfällen fahren wir raus und reparieren“, sagt Firmenchef Lars Knaack. „Wenn an Weihnachten die Familie nicht kommen kann und dann noch der Fernseher kaputt geht, na dann gute Nacht!“, beschreibt er eine solche Notsituation.

Hendrik Papenroth, Inhaber des Toom-Baumarkts in Jüterbog Quelle: Hartmut F. Reck

Erreichbar werden auch die Toom-Baumärkte sein, auch wenn sie diesmal im Gegensatz zum ersten Shutdown schließen müssen. „Online bestellen und hier abholen, das wird auch während des Lockdowns gehen“, meint Jüterbogs Toom-Chef Hendrik Papenroth. Für seine Mitarbeiter gebe es zunächst genug zu tun. Zum Beispiel Weihnachts- gegen die Frühjahrsware austauschen.

Lars Knaack, Inhaber des Elektrofachmarkts Knaack & Team in Jüterbog Quelle: Hartmut F. Reck

Die Winterware bei den Modeläden dürfte wegen des Shutdowns nicht den Absatz finden wie sonst. Verramschen werde man sie aber nicht, betont Katrin Eichelbaum von der Boutique Flair-Moden in Luckenwalde. Die derzeitigen Preisnachlässe seien saisonal normal. Auf Online-Handel lasse sie sich nicht ein. Sie habe genügend Stamm-Kundinnen. „Denen bringe ich die Ware auch mal nach Hause.“

Nichts durch die Lappen gehen lassen

„In den zwei Tagen darf mir nichts durch die Lappen gehen“, sagt Sandy Bethge vom Jeans-Shop Jüterbog und hofft auf die Treue ihrer Kunden und die Solidarität der Mitbürger, denn: „Wenn wir erst mal weg sind, dann wird hier keiner mehr ein neues Geschäft eröffnen.“

Von Hartmut F. Reck