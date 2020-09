Prensdorf

Hoher Besuch in der kleinen Dorfkirche in Prensdorf: Erstmals seit seiner Wahl zum Landesbischof vor knapp einem Jahr machte sich der Theologe Christian Stäblein am Dienstag auf den Weg in den südlichsten Zipfel der Landeskirche um sich einen Überblick über die Arbeit der ländlichen Kirchgemeinden im Dahmer Raum zu verschaffen. Die Auswahl der Prensdorfer Gemeinde war dabei kein Zufall. Denn mit dem Ausbau des Gotteshauses zur Hörspielkirche, in der nicht nur christliche, sondern auch weltlich-kulturelle Werte vermittelt werden, stellt sich die Gemeinde mutig gegen den Trend immer kleiner werdender Kirchgemeinden und gegen das Klischee, das Kirche nicht mehr wichtig sei.

Kirche als immer geöffnetes Haus

Auch wenn alle für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen wegen der Coronakrise bislang ausfielen, ist die Kirche ein immer geöffnetes Haus. Besucher können sich per Knopfdruck für ein Hörstück entscheiden und haben die Wahl zwischen Orgelklängen, Chorgesang und Heimatgeschichten im Flämingplatt.

Die Prensdorfer Kirche ist immer offen und wartet als Hörspielkirche auf ihre Besucher. Quelle: Uwe Klemens

Zweites, dem Bischof vorgestelltes Projekt ist das der erst seit Frühjahr in den Gemeinden Dahme, Ihlow und Niederer Fläming wirkenden Pastorin Lý Dang. „Missionarische Erprobungsräume“ lautet die Überschrift, unter der sich die etwa 730 Christen der drei Kirchgemeinden Meinsdorf, Ihlow-Illmersdorf und Werbig künftig noch stärker bei wichtigen organisatorischen Fragen und für inhaltliche Zusammenarbeit zusammentun, ohne dabei jedoch ihre Selbständigkeit aufzugeben. „Die erste Zusammenkunft aller drei Gemeindekirchenräte, die sich über 15 Dörfer und zwölf Kirchtürme erstrecken, war vielversprechend“, erläuterte Dang. Neu, so die 36-jährige Theologin, sei diese Zusammenarbeit nicht. Es wurde in den zurückliegenden 20 Jahren unter ihrem Vorgänger Wolfgang Scholz bereits praktiziert – aber das Bewusstsein dafür wachse immer stärker, dass das Gemeindeleben nur dann wirklich werden kann, wenn sich der hauptamtliche Pfarrer dabei stark auf ehrenamtliche Engagement stützen kann.

Die ersten Erfolge gibt es bereits

Obwohl es erst im Sommer begonnen hat, trägt das Projekt bereits die ersten Früchte. Der in der Wiepersdorfer Kirche gestartete, aus sieben Stationen gestaltete Gebetsweg ist eine Einladung an alle, die gezielt oder zufällig das Gotteshaus aufsuchen. Die Idee für die inhaltliche Ausgestaltung der Gebetsstationen kamen von den Mitglieder der Kirchgemeinde und werden sowohl von Kindern, als auch von Erwachsenen mit Interesse wahrgenommen. Positive Rückmeldungen der Besucher füllen inzwischen ein dickes Buch und haben auch innerhalb der Gemeinde dem Selbstbewusstsein einen deutlichen Schub gegeben, so Dang.

Pfarrerin Ly Dang (l), hier im Gespräch mit Anita Karbaum vom Gemeindekirchenrat Meinsdorf, erläuterte beim Bischofsbesuch ihr Projekt. Quelle: Uwe Klemens

„Das ist echte Pionierarbeit und zeugt davon, wie vielfältig und großartig das Gemeindeleben sein kann“, lobte der Bischof am Ende seiner Visite die vorgestellten Projekte. „Da sage nicht einer, das wäre nicht die Kirche von morgen. Manch ein Stadtkiez ist traditionalistischer als das, was hier auf dem Lande geschieht“, so Stäblein, der beiden Projekten das Prädikat „Kirche der Zukunft“ verlieh.

Zeit, außer dem Gesang der Dahmer Männerchores noch ein Hörspiel zu genießen, hatte der Bischof keine, denn der Kirchenkreis Zossen-Fläming ist mit einer Ausdehnung von etwa 80 mal 80 Kilometern einer der größten innerhalb der Landeskirche und der Weg zur nächsten Station war weit.

Waldreichster Kirchenkreis im Land

Zweite Station auf Stäbleins Antrittsbesuch im Kirchenkreis war der Besuch des Kirchenwaldes in der Region Paplitz-Merzdorf-Baruth. Mit rund 900 Hektar Waldfläche ist der Kirchenkreis der waldreichste innerhalb der Landeskirche. Zehn Prozent der gesamten kirchlichen Waldfläche der Landeskirche liegen in dieser Region.

Im Gespräch mit Kirchenförstern und Vertreter der kirchlichen Forstämter verschaffte sich der Bischof deswegen vor Ort einen Überblick über die Probleme, mit denen Forstleute im ganzen Land zu kämpfen haben. Dem kircheneigenen Anspruch nach einer ökologisch-nachhaltigen Forstwirtschaft stehen immer größere Schwierigkeiten gegenüber. Wassermangel, Dürresommer, Sturmschäden und Schädlingsbefall auf der einen Seite, sowie sinkende Holzpreise auf der anderen machen es immer schwieriger, diesem Anspruch gerecht zu werden.

