Cottbusser fahren zum Paralympics-Bundesfinale

Jüterbog

Pascal Kretschmar (16), Willi Noack (14), Robin Brumme (16), Moritz Goldbach (15) und Nico Krüger (15) haben es geschafft: Die fünf Jungen der Bauhausschule Cottbus haben das Landesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Paralympics“ in der Disziplin Tischtennis gewonnen und werden damit das Land Brandenburg im Bundesfinale Anfang Mai in der Hauptstadt Berlin vertreten. Die Cottbusser traten am Mittwoch in der Jüterboger Wiesenhalle gegen die erste und zweite Mannschaft der Potsdamer Comenius-Schule an und setzten sich dabei ohne einen einzigen Spielverlust gegen ihre Konkurrenten durch.

Die Gewinner: Robin Brumme, Nico Krüger (hinten v.l.), Moritz Goldbach, Willi Noack, Pascal Kretschmar (vorne v.l.). Quelle: Isabelle Richter

Der Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ wurde 1969 ins Leben gerufen. Seit 2010 richtet die Deutsche Schulsportstiftung auch einen Wettbewerb für Förderschulen aus. Unter dem Namen „Jugend trainiert für Paralympics“ werden in den Förderschwerpunkten Körperliche und motorische Entwicklung, Sehen sowie Geistige Entwicklung Wettbewerbe in sechs Sportarten angeboten. Die Bauhausschule Cottbus ist eine Grund- und Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung. Die Potsdamer Comenius-Schule hat den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

Sieg der Bauhausschüler deutete sich an

„Die Teilnehmer sind Jahrgang 2002 und jünger. Gespielt werden jeweils zwei Doppel und vier Einzel“, erklärte Bernd Hofmann zum Ablauf. Der Schulsportkoordinator des Landkreises Teltow-Fläming und Fachberater für Inklusionssport hatte das Landesfinale in Jüterbog organisiert. Unterstützt wurde er von den Jüterboger Wiesenschülern sowie dem Tischtennis-Badminton-Club Jüterbog (TTBC).

Dass die Cottbusser gut vorbereitet waren, konnte auch Bernd Hofmann schon nach den ersten Minuten sehen. Die Bauhausschüler überzeugten mit guter Technik, bedachten Spielzügen und einer schnellen Reaktionszeit.

Willi Noack erzählt: „Ich habe einen Herzfehler.“ Auch seine Teamkollegen haben unterschiedliche Einschränkungen wie etwa Kleinwuchs oder Epilepsie. Pascal Kretschmar leidet zudem unter Rheuma. Obwohl der 16-Jährige während der Tischtennis-Matches souverän spielte und sportlichen Ehrgeiz zeigte, sagte er hinterher: „Ich habe schon Schmerzen in den Füßen und Knien.“

Auch die Teilnehmer aus Potsdam zeigten Ehrgeiz und lieferten sich untereinander spannende Wettkämpfe. Quelle: Isabelle Richter

Cottbusser wollen bis Mai das Teamspiel verbessern

Trotz ihrer Beschwerden wollen die fünf Cottbusser Schüler auch im Bundesfinale angreifen und einhundert Prozent geben. Bis zum großen Wettbewerb im Mai müssten sie sich jedoch gut vorbereiten. In ihrer Tischtennis-AG trainieren sie deshalb einmal wöchentlich zwei Stunden lang.

„Wir müssen besonders am Teamspiel arbeiten“, sagt Nico Krüger (15). Auch seine Teamkollegen stimmen zu, dass sie im Doppel noch Verbesserungspotential sehen. Denn dort sind die Schüler nicht nur auf sich allein gestellt, sondern müssen während des laufenden Spiels gut miteinander kommunizieren. Fehlt diese Kommunikation, kommt es zu Fehlern und Punkteverlust.

Berlin und Sachsen sind stärkste Konkurrenten

Willi Noack war schon zweimal beim Bundesfinale in Berlin. Er ist schon seit acht Jahren im Tischtennis-Team. „ Berlin und Sachsen sind die größten Konkurrenten“, sagt der 14-Jährige. Trotzdem glaubt Willi Noack daran, dass seine Mannschaft im Bundesfinale eine Chance hat. Genug Zeit zum Üben haben die Cottbusser bis Mai schließlich noch.

Von Isabelle Richter