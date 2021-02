Landkreis Teltow-Fläming warnt vor Corona-Mutationen

Luckenwalde

4424 Menschen sind im gesamten Landkreis Teltow-Fläming bisher positiv auf Covid-19 getestet worden. Das sind 104 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt bei 138. Vor einer Woche lag sie noch bei 123. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 58,8 gesunken.

Derzeit gib es im Landkreis Teltow-Fläming Covid-19-Ausbrüche in vier Einrichtungen der Seniorenpflege, aus zwei Einrichtungen der Eingliederungshilfe ist je ein Einzelfall bekannt. Außerdem werden aus drei Kindertagesstätten Infektionen gemeldet – in einer Kita sind zwei, in den beiden anderen jeweils eine Person betroffen. Die Kontaktpersonen, darunter Kinder und Personal, befinden sich in Quarantäne.

Landkreis warnt vor falscher Sicherheit

Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Teltow-Fläming lasse hoffen, sei aber nach wie vor ernst, teilte die Kreisverwaltung bereits am Freitag mit. Vor allem die Sterbefälle und die Virus-Mutationen würden dem Krisenstab derzeit Sorge bereiten, hieß es. Dabei ist Teltow-Fläming bisher einer der wenigen Landkreise in Brandenburg, in dem noch keine Virus-Mutationen nachgewiesen wurde. Aber: „Aus allen Landkreisen Brandenburgs werden regelmäßig Nachweise von Corona-Infektionen auf mögliche Mutationen hin überprüft. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es auch bei uns auftritt“, so Krisenstabsleiterin Silke Neuling. „Deshalb dürfen sinkende Infektionszahlen auf keinen Fall zu falschem Leichtsinn führen.“

Jobcenter übernimmt Testungen in Heimen

Seit dem 1. Februar unterstützten Angehörige der Bundeswehr mehrere Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Sie führen Tests bei Beschäftigten und Besuchern durch. Insgesamt wurden vom 1. bis 11. Februar in 14 unterschiedlichen Einrichtungen insgesamt über 2350 Testungen vorgenommen.

Der Einsatz der Bundeswehr für diese Zwecke findet damit im Landkreis Teltow-Fläming allerdings vorerst wieder ein Ende. „Der Staffelstab wird an das Jobcenter Teltow-Fläming übergeben“, teilte die Kreisverwaltung mit. Aktuell hätten sich 14 Personen mit medizinischen Vorkenntnissen für die Übernahme dieser Aufgabe bereiterklärt.

Von Lisa Neugebauer