Jüterbog

„Wir sind vorbereitet. Alles, was notwendig ist, werden wir tun“, lautet die Botschaft von Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) an die Landwirte in Teltow-Fläming, die am gestrigen Dienstag in der Jüterboger Agrargenossenschaft zu ihrem jährlichen Arbeitstreffen mit Vertretern aus Politik und Verwaltung zusammenkamen. Im Mittelpunkt der Beratung stand die durch die Pandemie und die immer näher an den Landkreis rückende Afrikanische Schweinepest (ASP) verursachte, wirtschaftliche Situation der Agrarbetriebe.

Millionen für das Krisenmanagement

Mehr als eine halbe Million Euro sind für das durch Corona und ASP notwendige Krisenmanagement derzeit im Kreishaushalt des laufenden Jahres eingestellt, weitere Mittel sollen nach den Vorstellungen aus Gesundheits- und Veterinär-Amt im kommenden Jahr bereitgestellt werden.

Einer der größten Kosten-Verursacher wird in den kommenden Wochen das Absuchen der Wälder nach kranken oder bereits verendeten Wildschweinen sein, die zeitnah beginnen soll, auch wenn es im Landkreis derzeit noch kein so genanntes Kerngebiet gibt, versprach Wehlan den aus allen Teilen des Landkreises zum Treffen angereisten Landwirten.

Landrätin Kornelia Wehlan (l.) und die Teilnehmer des Arbeitstreffens schauen im Anschluss noch in die Rinderställe der Jüterboger Agrargenossenschaft. Quelle: Uwe Klemens

Um die für die Schweine-Suche benötigte Man-Power zu bekommen, sei sie bereits mit dem Jobcenter im Gespräch. Auch Zäune, um möglicherweise zur Kernzone erklärtes Areal abzusperren, seien in ausreichender Zahl vorhanden. Das selbe gelte für Kadaver-Sammelstellen, um den Transport toter und womöglich infizierter Tiere quer durch den Landkreis zu vermeiden, da man sonst die Verbreitung des ASP-Virus eher befördere, als eindämme, so die Landrätin.

Täglich 40.000 Tiere mehr in den Ställen

Wie wichtig rasches Handeln für die Bauern ist, weiß Wehlan als studierte Agrar-Ingenieurin gut. Die Zahl der Tiere, die wegen Coronabedingter Schließung von Schlachthöfen und einbrechenden Absatzmärkten nicht verkauft werden, steigt allein in TF täglich um etwa 40.000. Nicht nur die Tiere leiden in den enger werdenden Ställen, sondern auch die Wirtschaftlichkeit in den Unternehmen.

Der Jüterboger Betrieb gehört zu den wenigen, in denen die Zahl der Tiere trotz Corona und Schweinepest, konstant bleibt. Quelle: Uwe Klemens

Die Jüterboger Agrargenossenschaft gehört zu den wenigen Betrieben, wo es dank eigener Fleischerei und Vermarktung-Kette nicht so ist, wie Geschäftsführer Steffen Papendorf seinen Gästen beim Rundgang erläuterte. „Wenn uns Corona nicht noch einen Schlag mitgibt, gehören wir in dieser Krise sogar zu den Gewinnern, da viele Menschen im Homeoffice sind und für die Mahlzeiten so daheim auch deutlich mehr Fleisch kaufen“, so Papendorf.

Von Uwe Klemens