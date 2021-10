Teltow-Fläming

Kornelia Wehlan bleibt Landrätin von Teltow-Fläming. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich die Linken-Politikerin gegen ihre Herausforderin Dietlind Biesterfeld (SPD) durch. Laut vorläufigem Endergebnis vereinte Wehlan 55 Prozent der Stimmen auf sicht und erreichte zugleich die erforderliche Stimmenanzahl von mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten. Dieses Quorum war bis zuletzt als größte Hürde für Wehlans Wiederwahl angesehen worden. Ihre Herausforderin, Baudezernentin Dietlind Biesterfeld (SPD), kam auf 45 Prozent.

Tatsächlich sah es lange Zeit so aus, als könnte die Wahl noch am Quorum scheitern. Wehlan lag zwar früh in Führung. Insbesondere in den Südgemeinden wie ihrer Heimatstadt Luckenwalde erhielt sie deutliche Mehrheiten. In Luckenwalde etwa bekam sie fast 80 Prozent der Stimmen. Aber die Präsenz der Wähler in den Wahllokalen war teilweise erschreckend niedrig. In Blankenfelde-Mahlow etwa wurde sie zeitweise nur mit 8 bis 12 Prozent angegeben. Erst als am Schluss die Briefwahllokale ausgezählt wurden, zeichnete sich eine ausreichende Wahlbeteiligung ab.

2000 Stimmen mehr als nötig

Am Ende hatten sich 30,5 Prozent der Wahlberechtigten an der Landratswahl beteiligt. Kornelia Wehlan erhielt gut 2000 Stimmen mehr, als sie brauchte. Bei dieser Wahlbeteiligung hätte es aber auch bei einem deutlich knapperen Ergebnis für die Siegerin gereicht.

Bedanken kann sich Kornelia Wehlan bei ihrer Wählerschaft im ländlichen Raum. In Dahme, Niedergörsdorf, Nuthe-Urstromtal und Jüterbog erreichte sie Stimmenanteile von 60 Prozent oder teils sogar deutlich darüber.

Biesterfeld gewann im Norden

Dietlind Biesterfeld hingegen, die in Blankenfelde-Mahlow lebt, punktete vor allem in den Nordgemeinden. In Rangsdorf, Großbeeren und Blankenfelde-Mahlow lag Biesterfeld klar vorne, auch die Zossener hatten sich offenbar eine Landrätin Dietlind Biesterfeld besser vorstellen können als eine Landrätin Kornelia Wehlan. Aber schon in Ludwigsfelde, eigentlich eine SPD-Hochburg, hatte Kornelia Wehlan am Ende die Nase vorn. Somit reichten die Siege in den Ballungsgebieten für Dietlind Biesterfeld nicht zum großen Erfolg.

Für Kornelia Wehlan bedeutet die direkte Wiederwahl auch in anderer Hinsicht einen Erfolg. Bei der Landratswahl vor acht Jahren war sie noch am Quorum gescheitert und erst in einer denkbar knappen Abstimmung im Kreistag gewählt worden. Abstimmungen im Kreistag haben einen ungewissen Ausgang, weil dort auch neue Kandidaten ins Spiel gebracht werden können. Die direkte Wahl kann Wehlan deshalb auch als Bestätigung ihrer Arbeit werten.

Gratulationen von Bartsch und Eichelbaum

Bei Wehlan lief am Abend dann auch das Telefon vor lauter Gratulationen heiß. „Dass wir das Quorum erreicht haben, ist eine Mannschaftsleistung“, sagte sie. Für die kommenden acht Jahre versprach sie: „Ich werde weiter parteiübergreifend mit Politik, Verwaltung und Bürgerschaft nach guten Lösungen für Teltow-Fläming suchen.“

Zu den ersten Gratulanten gehörte Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag. „Sensationell“ nannte er den Sieg auf Twitter.

Auch die Linken-Bundesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow und die Landesvorsitzende Anja Mayer gehörten zu den Gratulanten.

Biesterfeld enttäuscht über Wahlbeteiligung

Auch Herausforderin Dietlind Biesterfeld gratulierte Kornelia Wehlan noch am Abend. Sie wünschte ihr viel Erfolg für die weitere Arbeit. Ihr eigenes Ergebnis sei „nicht so schlecht“, konstatierte sie. Es sei aber schwer, „in so unsicheren Zeiten wie diesen gegen eine Amtsinhaberin anzutreten“. Biesterfeld zeigte sich allerdings enttäuscht von der trotz allem niedrigen Wahlbeteiligung.

Die geringe Bereitschaft, an der Stichwahl teilzunehmen, bemängelte auch der Kreistagsvorsitzende Danny Eichelbaum (CDU). „Alle müssen sich darüber Gedanken machen, warum es 70 Prozent der Wähler egal ist, wer als Landrätin die Geschicke des Landkreises führt.“

Andererseits sind in der Vergangenheit bereits zahlreiche Landratswahlen in Brandenburg am Quorum gescheitert. Das immerhin ist nicht passiert. Gut möglich also, dass die zahlreichen Appelle und Wahlaufrufe der Kandidatinnen letztlich den entscheidenden Ausschlag gaben.

Von Oliver Fischer