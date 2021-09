Teltow-Fläming

In Teltow-Fläming wählen die Bürger am 26. September nicht nur den Deutschen Bundestag. Sie entscheiden auch darüber, wer in den nächsten acht Jahren Landrat oder Landrätin von Teltow-Fläming wird und die Kreisverwaltung leitet. Sieben Kandidaten stehen dafür zu Wahl. Manche von ihnen, vor allem Amtsinhaberin Kornelia Wehlan (Linke) oder die Dezernenten Dietlind Biesterfeld (SPD) und Johannes Ferdinand (CDU), sind zuvor schon öffentlich in Erscheinung getreten. Andere wie der junge FDP-Mann Dennis Richter oder AfD-Kandidat Andreas von Drateln eher nicht.

Damit sich die Wähler von allen ein Bild machen können, hat die MAZ in einem Videoformat allen Kandidaten fünf Fragen gestellt und um fünf kurze Antworten gebeten. Die Antworten der Kandidaten auf die teils allgemein, teils persönlich gehaltenen Fragen geben auch interessante Einblicke in ihre Ziele und Positionen.

Kornelia Wehlan (Linke)

Kornelia Wehlan etwa kündigt für den Fall ihres Wahlsiegs eine neue Stabsstelle für Klimaschutz im Landkreis an – und sie sieht offenbar kein Problem darin, dass zwei ihrer Stellvertreter ihr das Amt streitig machen wollen. Wehlan: „Ich gehe davon aus, dass das Unikat gewählt wird und habe auch keine Sorge, dass wir anschließend nicht weiter zusammenarbeiten können.“

Johannes Ferdinand (CDU)

Ihre Konkurrenten aus dem eigenen Haus werben dessen ungeachtet für ihre eigenen Stärken. Kreiskämmerer Johannes Ferdinand (CDU) konstatiert, dass die Verwaltung künftig mehr auf die Bürger hören muss, und dass es klare Prioritäten braucht, wenn der Landkreis die nötigen Investitionen in die Infrastruktur bewältigen und gleichzeitig den Haushalt nicht überfordern will.

Dietlind Biesterfeld (SPD)

Die jetzige Baudezernentin Dietlind Biesterfeld (SPD) sagt, es brauche künftig eine kreative Verwaltungsleitung, weil in den nächsten Jahren viele Beschäftigte das Landratsamt aus Altersgründen verlassen. Neue müssten gefunden, gute Kräfte gehalten werden. Auf die Frage, wem sie dem Wahlsieg am ehesten gönnen würde, nennt sie keinen ihren aktuellen Verwaltungskollegen, auch nicht die amtierende Landrätin – sondern den Grünen-Kandidaten Klaus-Peter Gust.

Dennis Richter (FDP)

Ein Hinweis auf das, was FDP-Mann Dennis Richter in seinem Interview ein „Vertrauensproblem“ in der Kreisverwaltung nennt? Richter drängt jedenfalls unabhängig von seinem eigenen Wahlerfolg auf Veränderungen in der Führungsetage. Die bestehende Verwaltung arbeite nicht zusammen, sagt er. „Sie können Sachen nicht mehr durchsetzen. Da muss es definitiv eine Veränderung geben.“ Der Zossener, der in Wildau Telematik studiert, später als Software-Entwickler gearbeitet hat und der mit Abstand jüngste Kandidat im Bewerberfeld ist, sieht die Digitalisierung als sein wichtigstes Thema und als eine der größten Herausforderungen für den Landkreis an.

Klaus-Peter Gust (Grüne)

Grünen-Kandidat Klaus-Peter Gust hingegen nennt Nachhaltigkeit als die größte Aufgabe für den Landkreis in den kommenden Jahren. Die Verwaltung zum nachhaltigen Arbeiten zu bewegen, traut er sich selbst auch ohne Erfahrung in einer Verwaltung oder im öffentlichen Dienst zu. „Verwaltung ist nichts anderes als ein Unternehmen“, sagt der Gründer und langjährige Geschäftsführer des Unternehmens Sik-Holz. Er habe in seiner Firma eine Verwaltung für 240 Beschäftigte aufgebaut. Die Prinzipien, nach denen eine öffentliche Verwaltung funktioniere, seien dieselben.

Andrea Hollstein (Freie Wähler)

Andrea Hollstein, die für die Freien Wähler antritt, hat durchaus Verwaltungserfahrung. Sie hat jahrelang als Kämmerin unter Zossens Ex-Bürgermeisterin Michaela Schreiber gearbeitet und sich dabei häufig mit dem Landkreis angelegt. Nun will sie Chefin genau dieser Kreisverwaltung werden. Als Hypothek empfinde sie die vielen Auseinandersetzungen nicht, sagt sie. Es sei eher „von Vorteil, dass man mich bereits kennt“. Zudem gebe es unter ihr die Chance, das Gespräch mit den Kommunen über eine gerechte Kreisumlage zu führen.

Andreas von Drateln (AfD)

Und dann ist da noch AfD-Kandidat Andreas von Drateln, ein 61 Jahre alter Ex-Polizist, der sich früher auf Facebook als Impfgegner und „Corona-Rebell“ präsentiert hat. Heute sei er geimpft, sagt von Drateln. Den Umgang mit Corona müsse man aber grundsätzlich überdenken. Seine wichtigste Qualität als möglicher Verwaltungschef: Er habe kein Problem damit „ein gläserner Landrat“ zu sein.

