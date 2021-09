Luckenwalde

Der Landratswahlkampf in Teltow-Fläming geht in die entscheidende Phase. Die MAZ wird den sieben Kandidaten in der kommenden Woche Fragen zu drängenden Problemen in Teltow-Fläming stellen. Die Antworten der Kandidaten sollen Ihnen dabei helfen, Ihre Wahlentscheidung zu treffen.

Aber sie können auch selbst aktiv werden: Schicken Sie uns einfach per Mail Ihre Frage an die sieben Landratskandidaten. Das sollten natürlich Fragen zu Themen sein, die in die Zuständigkeit des Landrats fallen. Die Adresse ist: luckenwalde@maz-online.de.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die wichtigsten Informationen über die Kandidatinnen und Kandidaten sowie ihre Wahlversprechen haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Von MAZonline