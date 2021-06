Großbeeren

In sechs Stunden einen kleinen Garten samt Mauern und Wegen bauen – das ist für Auszubildende der Landschaftsgärtnerei kein Problem. Um ihr Können unter Beweis zu stellen, traten mehrere Teams am Samstag auf dem Gelände der Großbeerener Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik (LVGA) im Landschaftsgärtner Cup gegeneinander an.

Ein Wettbewerb für Landschaftsgärtner? Was erst einmal kurios klingt, ist für die Auszubildenden eine gute Übung, erklärt Jurorin Melanie Kirsch. Sie unterrichtet seit über zehn Jahren an der Lehranstalt und ist selbst diplomierte Landschaftsarchitektin. Die Auszubildenden müssen auf der Baustelle des Landschaftsgärtner Cups, der offiziell Berufswettbewerb des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus heißt, einen „Garten in Miniatur“ bauen, sagt Kirsch.

Hier wird fleißig am Miniatur-Garten gearbeitet. Quelle: Kaiser/LVGA

Auszubildende müssen ihr Können zeigen

Nur sechs Stunden haben die Teams, bestehend aus zwei Auszubildenden, dafür Zeit. Es wird gepflastert, Mauern werden errichtet und Bäume, Sträucher und Stauden gepflanzt. In diesem Jahr mussten die Teilnehmer außerdem eine sogenannte wassergebundene Wegedecke – also einen Wegebelag, der feucht eingebaut wird – anlegen sowie einen Sichtschutz aus Robinienhölzern erstellen.

Mathias Laszkiewitz und Melanie Kirsch bewerten die Ergebnisse. Quelle: Kaiser/LVGA

Aber nicht nur das Arbeiten mit Stein und Holz ist wichtig, wenn man den Landschaftsgärtner Cup gewinnen möchte, erklärt Volker Schmidt-Roy vom Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg, der im Vorstand für den Schwerpunkt Bildung zuständig ist. „Dieses Jahr haben wir neben Stauden und Sträuchern zum ersten Mal auch das Verwenden von Kletterpflanzen dabei.“

„Es kommen hier alle wichtigen Bereiche des sehr facettenreichen Berufs des Landschaftsgärtners vor“, sagt Jurorin Kirsch. Solch ein „gärtnerisches Gesamtwerk“ müssen die Auszubildenden später auch zu ihrer praktischen Abschlussprüfung bauen – dann allerdings jeder für sich. Vielen Auszubildende nutzen den Landschaftsgärtner Cup daher auch als Prüfungsvorbereitung und nehmen sogar zwei Mal an den Wettkampf teil.

Beim Landschaftsgärtner Cup auf dem Gelände der LVGA in Großbeeren müssen Auszubildende kleine Gärten samt Treppen und Wege anlegen. Quelle: Kaiser/LVGA

LVGA bietet zwölf Kurse für Azubis an

Austragungsort des Wettkampfes ist alle zwei Jahre die LVGA in Großbeeren, die den Auszubildenden bestens bekannt ist: Hier finden regelmäßig Kurse statt, die die Ausbildung in den Betrieben und in den Berufsschulen ergänzen und die Teile abdecken, die sonst im Baustellenalltag seltener vorkommen.

In den Kursen geht es dann zum Beispiel um die Grundlagen zur Vermessung, das Erstellen von Natursteinpflasterflächen und den richtigen Umgang mit Baumaschinen und Werkzeugen wie Radladern, Baggern und Kettensägen. Zur Ausbildung der Landschaftsgärtner gehört außerdem das Planen und Umsetzten von Weg- und Pflanzflächen sowie die Erstellung eines Teiches inklusive Technik und Bepflanzung. Insgesamt gibt es zwölf Kurse, die, über die ganze Zeit der Ausbildung verteilt, immer wieder in Großbeeren stattfinden.

Beim Landschaftsgärtner Cup auf dem Gelände der LVGA in Großbeeren müssen Auszubildende kleine Gärten samt Treppen und Wege anlegen. Quelle: Kaiser/LVGA

Beim Landschaftsgärtner Cup auf dem Gelände der LVGA in Großbeeren müssen Auszubildende kleine Gärten samt Treppen und Wege anlegen. Quelle: Kaiser/LVGA

„Bei uns stimmt die Kommunikation“

Das Gelernte zeigen wollten am Samstag unter anderem Johanna Walz und Lisa Wiesmeier, die das einzige reine Frauenteam stellen. Walz, die im dualen Studiengang Landschaftsbau und Grünflächenmanagement studiert, hat sich bewusst mit Wiesmeier zusammengetan: „Wir wollen zeigen, dass wir genau so viel schaffen, wie die Jungs“, sagen sie am Morgen des Wettkampfes unisono. Auch Kim Ulrich und Julian Schöne haben sich zusammen angemeldet: „Bei uns stimmt die Kommunikation“, sagt Ulrich. Und ihr Kollege Schöne erklärt, dass das vor allem auf so einer kleinen Baustelle wichtig sei. Die beiden angehenden Landschaftsgärtner absolvieren ihre Ausbildung in der gleichen Firma.

Lesen Sie auch:

Beim Landschaftsgärtner Cup auf dem Gelände der LVGA in Großbeeren müssen Auszubildende kleine Gärten samt Treppen und Wege anlegen. Lisa Marie Wiesmeier (li.) und Johanna Walz haben gewonnen. Quelle: Kaiser/LVGA

Für die Ausbilder war es während des Wettbewerbs schön zu sehen, wie sich die Auszubildenden vom ersten zum dritten Lehrjahr entwickelt haben. „Das effiziente und fachlich korrekte Umsetzen solcher kleinen Baustellen ist neben dem Theorieunterricht und der Pflanzenkunde ein wichtiger Bestandteil der Kurse der überbetrieblichen Ausbildung“, sagt Jurorin Kirsch. Und wenn sie dann sieht, wie die Auszubildenden beim Landschaftsgärtner Cup eine gute Baustelle abliefern, dann sieht man ihr und ihrem Kollegen Mathias Laszkiewitz ein bisschen Stolz an. Ebenso wie am Ende des Tages Johanna Walz und Lisa Wiesmeier: Die beiden haben dieses Jahr den Wettkampf gewonnen und den Jungs wirklich gezeigt, dass sie es auch schaffen können.

Von Lisa Neugebauer