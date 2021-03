Potsdam

Die SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag verliert ein Mitglied: Ortwin Baier wird im Sommer sein Abgeordnetenmandat aufgeben. Das teilte Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag mit.

Baier war lange krank und ist erst im Januar in den Landtag zurückgekehrt. Dort habe er an den Sitzungen des Innenausschusses und des BER-Sonderausschusses teilgenommen, so Stohn. Noch sei er eingeschränkt und werde nach seinen Möglichkeiten tätig sein.

Bruch mit der SPD wegen Flughafen

„Er hat entschieden, bis zum Sommer noch aktiv zu sein, um seinen Wahlkreis zu vertreten und täglich aktiver werden zu wollen, um zurückzugeben, was in den letzten Wochen seiner Krankheit nicht möglich war und andere in der Fraktion aufgefangen haben“, so Stohn.

Baier, der lange Zeit Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow war, hatte im vergangenen Jahr überraschend angekündigt, seiner Fraktion und seiner Partei den Rücken zu kehren, diesen Schritt aber nicht vollzogen. Er gehört zu den scharfen Kritikern des Flughafens und stellte sich offen gegen die Flughafenpolitik der SPD. Baier war 2019 bei der Landtagswahl mit Direktmandat in das Parlament eingezogen.

Von MAZ-Online