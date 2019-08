Hohengörsdorf

Nach monatelangem Ringen um das Problem der Straßenentwässerung in der inzwischen neu ausgebauten Kurve der B 102 moderierte Erik Stohn ( SPD) am Dienstag einen auf offener Straße und in teils hitzigen Wortgefechten ausgetragenen Meinungsstreit.

Kniefall vor versammelter Mannschaft

Ein Kompromiss, mit dem sowohl Joachim Puhlmann als betroffener Anwohner, die Gemeinde Niederer Fläming als Eigentümerin der Fläche, die Dahmer Amtsverwaltung sowie der Landesbetrieb Straßenwesen (LS) leben können, scheint nun, zumindest in dieser Detailfrage, gefunden.

Stohn ging vor versammelter Mannschaft auf die Knie – das war nötig, um das Problem in seiner ganzen Tiefe auszuloten. Neun Zentimeter höher als zuvor liegt nun die Oberkante des im Zuge des Kurvenausbaus errichteten Bürgersteiges. Die von der Baufirma auf einer Fläche von etwa sieben mal zwei Meter angelegte Mulde zwischen neuem Bord und Hauswand reicht bei stärkerem Regen nicht aus, um das Wasser aufzufangen und versickern zu lassen. Mehrmals haben der 80-jährige Anwohner und seine Frau bereits stundenlang damit plagen müssen, das über den Rand der Kellerfensterummauerung in den Keller gelaufene Wasser auszuschöpfen, schilderte Puhlmann mit sichtlicher Erregung.

Schuldfrage nicht zielführend

Mitarbeiter des LS, Amtsdirektor David Kaluza, Bauamtsleiterin Christina Denkel und Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) wiesen sich in der Diskussion gegenseitig die Schuld an dem entstandenen Dilemma zu. Der Landesbetrieb habe auch die Gemeinde in die Planungen mit einbezogen, sagte LS-Mitarbeiterin Petra Niehoff. Dass es dabei nur um die Kosten und um die Lage des Gehweges, nicht aber um das neue Höhenprofil gegangen sei, konterte Denkel.

Der Ausbau der zweiten Kurve im Ort bleibt als Streitthema erhalten. Erst vor wenigen Wochen hat es hier einen Lkw-Unfall gegeben. Quelle: Uwe Klemens

Für David Kaluza steht fest, dass der Landesstraßenbaubetrieb der Verursacher der Misere ist und erinnerte daran, dass das ursprüngliche Höhenprofil der Fahrbahn weitaus tiefer liegt und von Sanierung zu Sanierung immer höher gelegt wurde, so dass es mit den Grundstückshöhen einfach nicht mehr zusammenpasst. „Als Privatmann kann ich doch auch nicht einfach irgendwas bauen und mein Nachbar muss dann zusehen, wie er damit klar kommt“, verdeutlichte Kaluza drastisch.

Kompromiss bei Variante und Kosten

„Wenig zielführend“ nannte Stohn, der zu schlichten versuchte, die Kontroverse um die bisherigen Versäumnisse und warb mehrfach um konstruktive, noch vorn gewandte Lösungsvorschläge. Der nach zäher Diskussion ausgehandelte Vorschlag ist nun, die Einfassungen der Kellerfenster höher zu mauern und den Bereich zwischen Gehweg und Hauswand mit leichtem Gefälle in Richtung Straße teilweise zu pflastern und eine mit Grobkies gefüllte Mulde zum Versickern anzulegen. Auch der Platz für die kleine Sitzbank am Haus wird bleiben. Die Gesamtkosten von rund 3000 Euro wollen sich Gemeinde und LS teilen.

Von Uwe Klemens