Steigender Bedarf bei Ferienbetreuung

Langenlipsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf pflegt als Träger seit vielen Jahren engen Kontakt zu ihren Kindertagesstätten in Altes Lager, Blönsdorf, Langenlipsdorf und Niedergörsdorf. Um pädagogische und organisatorische Angelegenheiten zu besprechen, gibt es für jede Einrichtung einen Kita-Ausschuss. Er besteht aus drei Kita-Vertretern, drei Elternvertretern und einem Gemeindevertreter. Darüber hinaus nimmt Niedergörsdorfs Hauptamtsleiterin Andrea Schütze regelmäßig an den Treffen teil.

„Lalido“-Schließzeiten für 2020 festgelegt

Der jüngste Kita-Ausschuss fand in dieser Woche in der Kita „Lalido“ in Langenlipsdorf statt. Dabei erläuterte Leiterin Beatrix Heinzel zum einen, welche Schließtage für das kommende Jahr festgelegt wurden. Demnach wird die Kita „Lalido“ im Jahr 2020 am 9. April und am 22. Mai sowie vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2021 geschlossen bleiben. Vom 6. bis zum 17. Juli 2020 geht die Kita „Lalido“ in die Betriebsferien. Des Weiteren sei 2020 wieder ein Weiterbildungstag für das Kita-Personal geplant. Niedergörsdorfs Hauptamtsleiterin Andrea Schütze erklärte, dass dieser im Juni 2020 stattfinden wird.

Großer Bedarf an Hortbetreuung in der Ferienzeit

Ein Thema, was Beatrix Heinzel während der jüngsten Beratung außerdem auf dem Herzen lag, war die Hortbetreuung. Die stelle sie nämlich gerade in der Ferienzeit vor Herausforderungen. Der Grund: Normalerweise sollen die Schulkinder während der Ferienzeit nur von 9 bis 15 Uhr betreut werden. Oftmals bringen die Eltern ihre Kinder aber schon ab 6.30 Uhr hin oder holen sie erst um 17 Uhr ab. Somit komme es nicht selten vor, dass das Personal am Ende länger als geplant vor Ort ist. „Der Bedarf ist sicher da, aber es ist auch so, dass wir das nicht mehr stemmen können, weil ich ja nicht mehr Leute habe“, so Betrix Heinzel.

Zusatzpauschale für Ferienbetreuung denkbar

Eine der Elternvertreterinnen merkte an, dass es deshalb in Niederer Fläming zum Beispiel einen zusätzlichen Betreuungsbeitrag pro Tag während der Ferienzeit gebe. Dort müssten die Eltern in der Ferienzeit unabhängig von den tatsächlichen Betreuungsstunden eine pauschale Zuzahlung von 5 Euro leisten. Ob dies auch in Niedergörsdorf eine Variante wäre, wolle Andrea Schütze im nächsten Ausschuss der Kita-Leiterinnen diskutieren. Gemeindevertreterin Anja Bruckbauer ( SPD) gab allerdings zu bedenken, dass die meisten Eltern den Betrag wahrscheinlich zahlen würden, weil sie schlichtweg keine Alternative zur Unterbringung ihrer Kinder hätten.

Jugendsozalarbeit bietet Ferienangebote für alle

Aus Bruckbauers Sicht könnte aber die Jugendsozialarbeit die Horteinrichtungen etwas entlasten. Denn der Jugendclub Jump in Altes Lager bietet während der Ferienzeiten zahlreiche Angebote an. Dass diese für Kinder aus dem gesamten Gemeindegebiet gelten, müsse in Zukunft aber noch mehr ins Bewusstsein von Eltern und Kindern gerufen werden. Auch daran wolle man laut Andrea Schütze arbeiten.

Von Isabelle Richter