Blech-Probe fürs Adventskonzert

Langenlipsdorf

„ Advent, Advent –ein Musiker rennt“, lautet ein bei Solisten und in Ensembles beliebtes Sprichwort. Denn nicht nur Pfarrer haben schon in den Wochen vor Heiligabend ein umfangreiches Arbeitspensum zu absolvieren, sondern auch jene, deren Spiel den Zuhörern in der Adventszeit das Herz erwärmen soll.

Turmblasen sehr beliebt in der Flämingregion

Zu den beliebtesten, musikalischen Aktivitäten in der Flämingregion gehört das seit Jahrzehnten immer am vierten Advent stattfindende Turmblasen im Wiepersdorfer Schlosspark, dessen Ruf jährlich hunderte Zuhörer, nicht nur aus der Region, in den festlich erleuchteten Schlosspark lockt.

Während seitens des Künstlerhauses lange ausschließlich Profi-Ensembles fürs Turmblasen verpflichtet wurden, sorgen am Sonntag, dem 22. Dezember, bereits zum zweiten Mal der Posaunenchor Werbig-Gräfendorf sowie das Bläserensemble der evangelischen Kirchengemeinde Trebbin für musikalischen Glanz. Beginn ist um 18 Uhr.

Volkstümliches Repertoire

„Profis können das sicher viel besser als wir. Aber unser Repertoire ist volkstümlicher und passt viel besser bei einem solchen Anlass an dieses Ort“, sagt Pfarrer Eckhard Korthus. Er übernahm vor 16 Jahren die Leitung des zwei Tage vor dem Mauerfall wiedergegründeten Posaunenchores.

Chorleiter Eckhard Korthus achtet mit offenen Augen und Ohren und einer feinen Prise Humor auf den richtigen Ton. Quelle: Uwe Klemens

Als das Turmblasen im vergangenen Jahr wegen der zweijährigen Schließung des Künstlerhauses erstmals auszufallen drohte, übernahm der Dorfverein „Unser Wiepersdorf“ die Initiative und verpflichtete Korthus und seine Bläser für den Wiepersdorf-Abend. Als Verstärkung kamen die von Korthus’ Ehefrau Gesa geleiteten Trebbiner Blechbläser hinzu.

Großer Zuspruch fürs Spiel

„Mit unserem Spiel haben wir großen Zuspruch geerntet“, blickt Eckhard Kortus auf die erfolgreiche Premiere zurück. Trotz strömenden Regens waren 200 Zuhörer gekommen. „Unsere Stärke ist, dass wir die richtigen Lieder gespielt haben, also dass, was man als Besucher eines solchen Konzertes erwartet: einen Mix aus Chorälen und volkstümlichen Weihnachtsliedern“, blickt Korthus auf das voraus, womit die Ensembles auch diesmal ihre Zuhörer musikalisch auf das Weihnachtsfest einstimmen wollen. „Dass sich die Lieder dabei jedes Jahr wiederholen, ist das Schöne. Wer zu einem Adventskonzert geht, freut sich eben auch aufs ,Klingglöckchen’ und all die anderen bekannten Lieder“, ist sich Korthus sicher.

Konzert am Heiligabend

Seit Monaten widmen sich die derzeit 16 Mitglieder seines Ensembles mit ihren Trompeten, Posaunen, Hörnern, Flügelhörnern und Tubas einmal pro Woche zwei Stunden lang ausschließlich ihrem weihnachtlichen Repertoire. Auftritte hat oder hatte das Ensemble in diesem Jahr nicht nur in Wiepersdorf, sondern auch in vielen anderen Orten der Gemeinden Niederer Fläming und Niedergörsdorf. Am Heiligabend werden sie um 15 Uhr in der Meinsdorfer Kirche zu hören sein, „wo es Platz für 200 Zuhörer gibt“, fügt Korthus augenzwinkernd hinzu.

Beachtliche Vielfalt

Das Repertoire, mit dem das Ensemble ganzjährig auf kirchlichen und weltlichen Festen zu hören ist, ist facettenreich und reicht von kirchlichen Werken, Alter Musik des 16. und 17. Jahrhunderts über Kompositionen aus der Zeit der Klassik und der Romantik bis zu Märschen und Heiterem. „Für ein Laien-Ensemble ist diese Vielfalt beachtlich“, sagt Korthus.

Von Uwe Klemens