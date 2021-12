Langenlipsdorf

Wenn Diana Rasenack daheim in Halle an der Saale mit ihrem Sohn Jannik dabei zuschaut, wie er auf dem großen Spielplatz über die hölzernen Spielgeräte tollt, lächelt sie aus doppeltem Grund. Erstens, weil wohl jede Mutter in solchen Augenblicken lächeln muss, zweitens aber, weil ihr Sohn keine Ahnung davon hat, dass seine Mutter, als sie in etwa so alt war, wie er es jetzt ist, vielleicht zu den berühmtesten Spielplatz-Kindern gehörte.

Der erste SIK-Holz-Katalog auf dem Jahre 1991 zeigt Diana Rasenack als dreijährige Bikerin. Quelle: SIK-Holz/ Montage: Uwe Klemens

Das Titelblatt des ersten Spielgeräte-Kataloges, den das damals noch junge Unternehmen Sik-Holz herausgab, zeigt Diana Rasenack als stolze Pilotin eines Motorrades. Dass es nicht wirklich fuhr, sondern am Rande eines Spielplatzes in Langenlipsdorf auf zwei knorrigen Robinienholz-Stämmen ruhte, störte die damals etwa Dreijährige kein bisschen. „Für mich war es damals bestimmt das schnellste Motorrad der Welt, mit dem ich in meiner Fantasie hinfahren konnte, wohin ich wollte“, glaubt die 33-Jährige.

Fotomodell in Langenlipsdorf

„An das Fotoshooting selbst kann ich mich aber nicht mehr erinnern und hatte auch das Titelbild auf dem Katalog schon lange vergessen, bis es jetzt dem MAZ-Reporter in die Hände geriet, der mich darauf ansprach“, sagt Rasenack.

Als Grund, warum ausgerechnet sie von Sik-Holz-Gründer und -Chef Klaus Gust als Fotomodell ausgesucht wurde, vermutet die junge Frau die damalige Freundschaft zwischen ihrem Vater Rolf Moritz und einem Sik-Holz-Mitarbeiter. „Die Firma war damals noch ein sehr kleines Unternehmen, in dem jeder jeden kannte und auch fast jeder mit jedem befreundet war“, weiß sie noch aus den Erzählungen ihres Vaters.

Diana Rasenack mit ihrem Sohn Jannik auf dem Ameisenspielplatz daheim in Halle an der Saale. Quelle: Christian Rasenack

Das für den Titel verwendete Foto, vermutlich von Klaus Gusts Ehefrau Claudia aufgenommen, findet sich im Katalog noch ein weiteres Mal, das hölzerne Moped trägt die Artikel-Nummer 63, was auf den Elan hindeutet, mit dem der Spielplatz- und Spielgeräte-Hersteller schon damals unterwegs war.

Lob für die Sik-Holz-Spielplätze

Motorrad fahren kann Diana Rasenack bis immer noch nicht, schätzt dafür aber umso mehr den Einfallsreichtum der Sik-Holz-Spielplätze, der die Fantasie und den sportlichen Ehrgeiz der Kinder gleichermaßen anregt. „Das Tolle ist: Egal ob daheim in Halle im Urlaub in anderen Regionen, sogar im Ausland, stößt man immer wieder auf Sik-Holz-Spielplätze, die man sofort erkennt und die für mich ein Stück Heimatgefühl sind“, schwärmt Diana Rasenack, die sich nach dem Abitur für ein Pädagogik-Studium entschied, das sie in Halle absolvierte, und nun als Leiterin einer Grundschule in Ostrau tätig ist.

„Als Mutter und natürlich auch als Pädagogin weiß ich, wie wichtig solche Spielangebote sind und freue mich immer wieder, wenn ich meinen Sohn oder auch andere Kinder auf den Sik-Holz-Plätzen herumtollen sehe“, berichtet das einstige Fotomodell.

Besuch in Langenlipsdorf

Der Ameisen-Spiel-Platz am Hallenser Stadtrand, ganz in der Nähe ihres Zuhauses, ist derzeit Janniks Lieblingsspielplatz, auf dem er oft mit seiner Mutter Diana oder Vater Christian unterwegs ist.

Ab und an ist Diana Rasenack auch in Langenlipsdorf zu Gast. Bei ihrem nächsten Besuch wird sie beim Spaziergang durchs Dorf die Augen besonders offen und Ausschau nach „ihrem“ Motorrad halten, das es immer noch an der selben Stelle steht, wie damals, als sie mit kindlicher Fantasie davon träumte, sicher irgendwann einmal die ganze Welt zu umrunden.

Von Uwe Klemens