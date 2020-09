Langenlipsdorf

„Wenn man aus der Richtung Hohenahlsdorf kommt, sieht man den Kirchturm schon von Weitem. In letzter Zeit sah er immer so nackig aus, aber das wird sich jetzt ändern“, sagt Friedrich Schütze begeistert.

Der 88-Jährige war am Dienstag extra aus Berlin nach Langenlipsdorf gekommen, um über ein Jahr nach dem Abbau der alten Zier bei der Wiederanbringung neuer Hülse und neuem Kreuz sowie der aufgearbeiteten Turmkugel dabei zu sein. Gemeinsam mit zahlreichen Einwohnern und den Kindern der Kita „Lalido“ verfolgte er das Spektakel vom Boden aus.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und verfolgten die Anbringung von Turmkugel und Kreuz an der Langenlipsdorfer Kirche. Quelle: Isabelle Richter

„Ich habe eine große Verbindung hierher“, erzählt Friedrich Schütze. Der 88-Jährige zählt zu den vielen Sponsoren des Projektes. Mit seiner großzügigen Einzelspende hat er die Erneuerung der durch einen Sturm beschädigten Zier maßgeblich unterstützt.

Sponsor erinnert sich gerne an seine Heimat

Friedrich Schütze wuchs auf einem Bauernhof in Langenlipsdorf auf. Nach dem Kriegsende 1945 wurde seine Familie enteignet und lebte dann in Berlin. Noch heute hat er jedoch Verwandte in Langenlipsdorf. Viele schöne Erinnerungen an seine Heimat brachten ihn dazu, das Projekt zu unterstützen. „Ich habe in dieser Kirche als Konfirmand noch selber die Glocken am Strick ziehen müssen“, erinnert sich der 88-Jährige zurück. Insgesamt 11 000 Euro an Spenden kamen für die Erneuerung der Zier zusammen. Wolfgang Liesigk und Guido Güthling bedankten sich am Dienstag im Namen des Gemeindekirchenrates bei allen Unterstützern. Im Anschluss wurden die Einzelteile über 30 Meter hoch zur Spitze des Schieferdaches transportiert und montiert. Kurz zuvor blickte Wolfgang Liesigk am Boden auf die vergangenen zwei Jahre zurück.

Turmkugel wurde 1975 nicht wieder draufgesetzt

Demnach begann am 25. September 2018 alles mit einem Sturmschaden. Die Folge: Das Kreuz stand schief. „Wir haben den Schaden dann gemeldet“, so Liesigk. Ein halbes bis Dreivierteljahr habe es dann zunächst gedauert, bis die Genehmigung von der Denkmalbehörde kam, um überhaupt erst mit den Arbeiten beginnen zu können. Auch die Turmkugel sollte in diesem Zuge wieder montiert werden. Laut Wolfgang Liesigk war sie schon in den Dreißiger Jahren Teil der Zier gewesen.

1975 wurde die Kugel ebenfalls wegen eines Sturmschadens heruntergenommen – anschließend aber nicht wieder montiert. Bisher hatte sie ihren Platz deshalb hinter dem Altar. „Die Denkmalbehörde hat erst gesagt, da war nie eine Kugel drauf“, erzählt Wolfgang Liesigk. „Dann habe ich noch mal ein altes Bild herausgesucht und dann ging es los.“

Die goldene Turmkugel ist wieder an ihrem ursprünglichen Platz. Quelle: Isabelle Richter

Der Schaft, der das komplette Konstrukt hält und in dem sich die Hülse – ein Gefäß mit alten Dokumenten – befindet sowie das Kreuz wurden von der Niedergörsdorfer Firma KIF originalgetreu aus Edelstahl gefertigt. Darüber hinaus wurde die kupferne Turmkugel von einem Restaurator mit Gold überzogen. Im Juli war die neue Zier dann bereits während eines Gottesdienstes unter freiem Himmel von Pfarrerin Ines Fürstenau-Ellerbrock gesegnet worden.

Kirche auch heute noch gesellschaftlicher Mittelpunkt

Eine lange Reise. Guido Güthling erklärte deshalb am Dienstag: „Für uns ist es wichtig, dass das Projekt heute ein glückliches Ende findet und uns hoffentlich die nächsten Jahre als besonderes Zeichen für Langenlipsdorf erhalten bleibt.“ Er bedankte sich außerdem für die große Spendenbereitschaft und die vielen helfenden Hände aus dem Ort, obwohl die Kirche heutzutage „vielleicht nicht mehr gesellschaftlich im Mittelpunkt steht“.

Erhard Nitsche, ehemaliger Ortsvorsteher von Langenlipsdorf, revanchierte sich mit einem Dankeschön an die Initiatoren. „Das ist nicht mehr alltäglich, aber wenn ihr den Mut und das Engagement nicht aufgebracht hättet, wäre heute dieser Anlass nicht gegeben.“

Für die Langenlipsdorfer ist die Kirche durchaus noch heute ein Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Denn laut Monika Poser – bekannt als „gute Seele“ der Kirchengemeinde – kommen die Einwohner zu Konzerten und zum Krippenspiel regelmäßig in der Kirche zusammen. Sie hofft deshalb darauf, dass auch in diesem Punkt schon bald wieder Normalität einkehren wird.

