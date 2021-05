Langenlipsdorf

„In dieser Größe und in dieser Form vorgestellt haben wir uns das nicht – konnten wir auch gar nicht, denn niemand konnte damals die Wende und all das, was sich daraus an Veränderungen und Möglichkeiten ergeben würde, voraussehen“, sagt Klaus Gust. Knapp 33 Jahre liegt dieses „Damals“ inzwischen zurück. Der von ihm und seiner Frau Claudia Ende 1988 als kleines 5-Mann-Unternehmen gegründete Betrieb ist heute ein weltweit agierendes, 220 Mitarbeiter zählendes Unternehmen. Ende April haben Claudia und Klaus Gust nun das Unternehmen verlassen, um sich in den verbleibenden Jahren bis zum Ruhestand anderen Aufgaben zu widmen.

Zwischen Abenteuer und Zufall

Wie abenteuerlich und von günstigen Zufällen geprägt die Anfänge waren schilderten die beiden 61-Jährigen während der Staffelstab-Übergabe an ihre Nachfolger. Mit vor der Verschrottung geretteten, fast hundert Jahre alten Maschinen begannen der ausgebildete Tischler und Holzbildhauer und die studierte Kunstmalerin mit der Restaurierung von Möbeln und dem Bau von Einzelstücken. Die zu DDR-Zeiten nur schwer zu erlangende Gewerbegenehmigung hatten sie nur bekommen, weil sie sich zum Bau von jährlich zwei Spielplätzen in der Region verpflichtet hatten.

Nach dem Zusammenbruch der Plan- und Mangelwirtschaft sollte sich das Versprechen als Erfolgsmodell erweisen. Nach den ersten Erfahrungen mit der Marktwirtschaft als Vertriebsdienstleister eines deutsch-deutschen Joint-Venture-Projektes betrat das junge Unternehmen selbstbewusst 1991 mit einem eigenen Messestand erstmals internationales Parkett und wurde mit seinen naturbelassenen und deshalb pädagogisch und ökologisch wertvollen Robinien-Spielplätzen weltweit zu einem der renommiertesten Spielgeräte- und Spielplatzhersteller. Etwa 50 Projekte unterschiedlicher Größenordnung werden heute pro Woche realisiert. Das Vertriebsnetz reicht in 25 Länder. Das Firmen-Logo ziert nicht nur Spielplätze in Europa, sondern auf allen Kontinenten.

Vom Maschinenraum auf die Brücke

„Das SIK-Holz-Schiff war immer seetauglich, aber nun verlasse ich den Maschinenraum, um von der Brücke den Kurs zu bestimmen“, sagt Marc Oelker, der sich bislang als zweiter Geschäftsführer vor allem um die innerbetrieblichen Abläufe kümmerte und nun als alleiniger Geschäftsführer die Richtung bestimmen wird. Gust’s Töchter Antje und Kathleen bleiben weiterhin als Gesellschafter mit im Boot und tragen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Verkauf Verantwortung.

Die nun entstandenen Freiräume werden Claudia und Klaus Gust auf unterschiedliche, aber intensive Art nutzen: Sie möchte kleinere ökologische und pädagogische Projekte entwickeln. Er möchte einer intensiveren Tätigkeit als grüner Kreistagsabgeordneter zuwenden. „Statt immer nur mit abzustimmen habe ich nun Zeit, mehr in die Tiefe zu gehen“, sagt Klaus Gust.

Von Uwe Klemens