Das ist der ökologische Fußabdruck von Sik-Holz

Langenlipsdorf

Die Corona-bedingten, zum Teil inzwischen wieder aufgehobenen Schließungen von Spielplätzen und Freizeitparks und die in den Betrieben geltenden Vorsichtsmaßnahmen sind auch an der Langenlipsdorfer Sik-Holz-GmbH nicht spurlos vorübergegangen. Sämtliche zwölf Mitarbeiter der erst 2018 in Welzow im Spree-Neiße-Kreis gegründeten Tochterfirma Bauart–le-grounds-GmbH sind derzeit auf Kurzarbeit Null gesetzt und auch am Hauptsitz in Langenlipsdorf arbeitet das Gros der 230 Mitarbeiter verkürzt, da Aufträge von Kommunen und ausbleiben oder privaten Betreibern wegen des Ausbleibens der Besucher die Einnahmen wegbrechen und ihnen das Geld für Investitionen fehlt, erläutert Geschäftsführer Klaus-Peter Gust. „Alleine im ersten Quartal hatten wir wegen Corona einen Auftragsrückgang von 30 Prozent“, sagt Gust. Der Chef rechnet damit, dass sich auch nach der Aufhebung aller Beschränkungen das Budget potenzieller Auftraggeber und somit das Auftragsvolumen nur langsam wieder auf das alte Niveau einpegeln.

Zeit für die Studie

Trotz alledem hat die aktuelle Situation für den Unternehmer auch zwei positive Aspekte. Die Zeit der ausbleibenden Neuaufträge haben die Mitarbeiter zum Abarbeiten der bestehenden Aufträge genutzt, so dass die Lieferzeit halbiert werden konnte. Der zweite Positiv-Effekt ist, dass Gust plötzlich Zeit hatte, die Daten für die schon vor der Krise in Auftrag gegebene Studie zum ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zusammenzutragen.

Anzeige

Gregory Endres attestiert dem Langenlipsdorfer Unternehmen eine vergleichsweise gute Bilanz. Quelle: Uwe Klemens

Weitere MAZ+ Artikel

„Den zu kennen und dann zu überlegen, was wir besser machen können, sehe ich als Teil meiner Verantwortung als Unternehmer und als unseren Beitrag gegen den Klimawandel“, sagt Gust, der auch als Grünen-Abgeordneter in der Niedergörsdorfer Gemeindevertretung sowie im Kreistag Teltow-Fläming sitzt. Nun wurde bei einer Belegschaftsversammlung das Ergebnis der Studie vorgestellt. Damit sollen auch die Mitarbeiter für das Thema sensibilisiert werden. Ziel sei ebenso, dass sie nicht nur im Betrieb, sondern auch daheim nach den Stellschrauben suchen, etwas zu verbessern.

Gabelstapler sind die größten Verursacher

Dem Untersuchungsergebnis voran stellte Gregory Endres vom beauftragten Beratungsunternehmen „Fokus Zukunft“ aktuelle, erschreckende Zahlen zur Klimaentwicklung, aus denen der akute Handlungsbedarf ersichtlich wird. Deutlich knapper dann das Ergebnis der Studie. Mit 567 Tonnen giftigem CO2-Ausstoß pro Jahr liegt Sik-Holz laut Meinung des Experten aufgrund der bereits unternommenen Anstrengungen erfreulich niedrig und habe wenig Spielraum, diese Bilanz noch weiter zu verbessern. Größter Verursacher der Emissionen ist der Einsatz der vielen dieselbetriebenen Gabelstapler zum innerbetrieblichen Holztransport, für die es derzeit aber keine Alternative gibt, da Elektro-Stapler nicht die erforderliche Leistung besitzen.

Die Gabelstapler für den innerbetrieblichen Holztransport verursachen den meisten CO2-Ausstoß. Quelle: Uwe Klemens

Gelobt wurden der Einsatz von zertifiziertem Ökostrom und -papier, sowie die Bemühungen um eine nachhaltige Forstwirtschaft, für die sich Sik-Holz bei seinen Holz-Lieferanten stark macht. Auch das Engagement der Firma zur Ermittlung des eigenen ökologischen Fußabdrucks und die Auferlegung eines eigenen Nachhaltigkeits-Kodexes seien beispielspielhaft. Weitere Maßnahmen könnten die Reduzierung des Edelstahleinsatzes und der Verwendung von Kunststoffseilen sein, so der Berater.

Der Weg zur klima-neutralen Bilanz

Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Öko-Bilanz des Langenlipsdorfer Unternehmens sieht Endres vor allem im Erwerb von CO2-Zertifikaten. Die finanzielle Unterstützung von Nachhaltigkeits-Projekten in Schwellen- und Entwicklungsländern sieht der Experte als sinnvoller an, als eine CO2-Steuer, deren Verwendung nicht transparent sei. Vergeben werden die Zertifikate von international anerkannten Umweltverbänden. Die durch die geförderten Projekte vermiedenen Emissionen werden mit den eigenen verrechnet, wodurch rein rechnerisch am Ende eine klima-neutrale Bilanz des Unternehmens entstehen kann.

Lesen Sie auch

Von Uwe Klemens