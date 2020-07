Langenlipsdorf

„Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie es werden wird, aber ich wollte es unbedingt probieren“, sagt Hyojin Oh. Seit zwei Jahren absolviert die 26-jährige Südkoreanerin beim Langenlipsdorfer Spielplatz-Bauer Sik-Holz ihre Ausbildung zum Holzbildhauer und fühlt sich im Fläming rundum wohl.

„Mach das und komme möglichst nicht wieder, damit Du die Chance auf eine bessere Zukunft hast, als wir sie hier haben“, gaben ihr ihre Eltern und ihre große Schwester mit auf den Weg, als sich die aus Bucheon in der Nähe von Seoul stammende junge Frau auf den Weg nach Europa machte.

Genügend Raum, um glücklich zu sein

„Bei uns zählt Deutschland, wie zu den hoch geachteten Ländern, das nicht nur wegen seiner hochentwickelten Technologien geschätzt wird, sondern auch wegen seiner sozialen Standards, die den Menschen trotz ihrer anstrengenden Arbeit auch genügend Raum geben, um glücklich zu sein“, erläutert Oh, warum ihre Wahl ausgerechnet auf Deutschland fiel.

Hyojin Oh aus Südkorea ist Bildhauer-Lehrling bei SIK-Holz in Langenlipsdorf. Quelle: Uwe Klemens

Der zweite Grund für ihre Wahl ist, dass einer ihrer Professoren an der Seouler Kunstakademie Deutscher war. Denn schon als 13-Jährige war Hyojin Oh von dem Wunsch beseelt, Bildhauerin zu werden und hatte sich nach der Schule erfolgreich um einen Studienplatz beworben. Noch während des Kunststudiums folgte sie dem Rat ihres Professors, sich in Deutschland umzuschauen, um nach dem künstlerischen Grundlagenstudium ihre handwerklichen Fähigkeiten zu vervollkommnen.

„Der einzige Betrieb, der wirkliche Holzbildhauer ausbildete, war Sik-Holz“, stellte Oh bei ihrer Internet-Recherche fest. Den Einstellungstest, das Modellieren eines Kopfes, bestand sie mit Bravour. „Sicher auch, weil ich das schon im Studium gut konnte“, gesteht sie.

Großer Wert liegt auf Selbstständigkeit

„Die Ausbildung hier ist sehr gut und vermittelt nicht nur, wie man mit Holz umgeht, sondern auch mit Stein, Metall, Ton und Kunststoffen. Unser Ausbilder legt großen Wert darauf, dass wir lernen, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Wenn es ginge, würde ich später sehr gerne bleiben um an den Dingen, die bei Sik-Holz entstehen, weiter mitarbeiten zu können“, blickt Oh auf den Abschluss ihrer dreijährigen Lehre und die Zeit danach voraus.

Plan B wäre, nach Südkorea zurückzukehren und Geld zu sparen, um vielleicht später einmal als freie Holzbildhauerin in Deutschland zu leben.

