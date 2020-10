Langenlipsdorf

Die Sanierungsarbeiten an der Kreuzung Langenlipsdorf sind seit dem Baustart im August weit fortgeschritten. Am Sonnabend sind die Asphaltierungsarbeiten mit dem Aufzug der Deckschicht abgeschlossen worden. Die Kreuzung soll am 26. Oktober bereits für den Schulbusverkehr freigegeben werden. Für alle weiteren Verkehrsteilnehmer bleibt die Vollsperrung vorerst noch bestehen. Bis zum geplanten Abschluss der Baumaßnahme Ende November, soll nun der Ausbau der Nebenanlagen folgen. Darunter Pflasterarbeiten und das Pflanzen von insgesamt 17 Bäumen.

„Es hat super funktioniert“

Die Baumaßnahme wird im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen durch die Firma Eurovia ausgeführt. Darüber hinaus waren mehrere Partner wie der Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming ( WAZ) oder der Netzbetreiber Edis an den Bauarbeiten beteiligt. Laut Guido Güthling lief die Zusammenarbeit reibungslos. „Es hat alles super funktioniert“, so der Leiter der Straßenmeisterei Luckenwalde. Güthling ist froh darüber, dass die Mittel für die Maßnahme in Langenlipsdorf in diesem Jahr endlich bewilligt wurden und die Bauarbeiten beginnen konnten. Mit Gesamtkosten von rund 700 000 Euro war der Ausbau nicht gerade günstig, aber bitter nötig. Denn die Kreuzung war schon länger ein großes Problem.

Wie der Leiter der Straßenmeisterei berichtet, gab es in den vergangenen zehn Jahren immer wieder Probleme mit der Regenentwässerung. Weil das Auffangbecken zuletzt häufig trocken blieb, führte der Landesbetrieb Straßenwesen eine Kamerabefahrung durch. „Dort konnten wir dann sehen, dass die Rohranlage komplett eingebrochen war“, so Guido Güthling. Die Folge: zahlreiche Bodenwellen und Vertiefungen.

Ein Unfallschwerpunkt

Darüber hinaus war die Kreuzung ein Unfallschwerpunkt. Zum einen, weil sie vorher leicht versetzt und deshalb zum Teil schwer einsehbar war – zum anderen, weil viele Autofahrer durch die großzügige Straßenbreite von vorher 9,20 Metern mit überhöhter Geschwindigkeit fuhren. Weiterhin wird die Strecke durch Lkws und landwirtschaftliche Fahrzeuge stark beansprucht. „Es ist schon relativ viel, was die Kreuzung da aushalten muss“, berichtet Güthling.

Inzwischen ist die Straßenbreite auf 6,50 Meter geschrumpft. Zudem wird die Sicherheit durch den breiten Gehweg künftig erhöht. Der Abschluss der Baumaßnahme ist für Ende November geplant. Im Zuge dessen werden im Wechsel Sommer- und Winterlinden im Kreuzungsbereich gepflanzt. Die passen laut Guido Güthling nicht nur zum Standort, sondern sind laut Guido Güthling auch wertvoll für die Bienen, die durch die unterschiedlichen Blühzeiten möglichst lange von den Bäumen profitieren sollen.

Von Isabelle Richter