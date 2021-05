Langenlipsdorf: Youtuber Aaron Troschke besucht Unternehmen

Langenlipsdorf

Minister- und Bundespräsident stehen, wie viele andere Prominente, auf der Besucherliste des Langenlipsdorfer Spielgeräte-Herstellers SIK-Holz. Seit dieser Woche steht auch ein Name darauf, den zumindest viele Jüngere in die Rubrik Medien-Prominenz einordnen: Aaron Troschke, bis vor einigen Jahren Kiosk-Besitzer in Berlin und seit seiner dreimaligen Teilnahme an der Fernseh-Quizshow „Wer wird Millionär“ selbst ein bekannter Blogger mit einer eigenen Internet-Sendung.

Jeder Youtube-Clip ein anderes Unternehmen

Im Mittelpunkt seiner Clips steht neben Troschke in jeder Sendung ein anderes Unternehmen, in dem der 31-jährige Berliner ein ein- oder mehrtägiges Schnupper-Praktikum absolviert, wobei weniger Troschkes berufliche Entwicklung, als die mediale Vermarktung des Unternehmens das Ziel ist, wovon der Blogger und das vorgestellte Unternehmen beide etwas haben.

Als Praktikant der Hennigsdorfer „eROCKIT Systems GmbH“, wo derzeit die ersten, elektrischen und um die 100 km/h schnellen Zweiräder der Limited Edition ausgeliefert werden, schaute Troschke nun auch in Langenlipsdorf vorbei, wo Geschäftsführer Marc Oelker als einer der ersten von derzeit circa 2000 auf der Warteliste stehenden Bestellern freudestrahlend sein Fahrzeug entgegennahm.

Ein E-Bike besteht aus 700 Einzelteilen

Während „eROCKIT“-Geschäftsführer Andreas Zurwehme die Philosophie seines aus 15 Mitarbeitern bestehenden Unternehmens erläuterte und über die Technologie des aus 700 Einzelteilen bestehenden e-Bikes schwärmte, führte Oelker die Gäste durch sein eigenes, nicht weniger interessantes Reich. So wie die Hennigsdorfer heute, war es vor gut 30 Jahren auch bei SIK-Holz die innovative Idee, die letztlich zum Erfolg führte. Auch der Internet-Star Troschke, der bei seinen Schnupper-Praktika schon viel gesehen hat, zeigte sich beeindruckt und will sich vielleicht demnächst auch hier als Praktikant bewerben.

Von MAZonline