Laubentsorgung: Stadt Jüterbog verteilt kostenfreie Säcke

Jüterbog

Die Stadt Jüterbog bietet Einwohnern derzeit wieder die Möglichkeit, das Laub der stadteigenen Straßenbäume umweltbewusst zu entsorgen. Dazu werden kostenlose Kunststoffsäcke zur Verfügung gestellt. Die Säcke werden ab sofort in der Bürgerinformation im Rathaus zu folgenden Öffnungszeiten ausgegeben:

Montags 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, dienstags 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, donnerstags 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Die Abholung der vollen Laubsäcke erfolgt ab dem 21. September wöchentlich von den Straßenrändern. Die Stadt Jüterbog weist darauf hin, dass nur Laub von den Straßenbäumen eingesammelt und entsorgt wird. Andere Grünabfälle sowie nicht zugebundene Kunststoffsäcke werden nicht entsorgt.

Die Laubsäcke sind am Abholtag zugebunden bis um 7 Uhr am Straßenrand bereitzustellen. Zudem dürfen die Laubsäcke ein Gewicht von 15 Kilogramm nicht übersteigen. Abgeholt werden die Laubsäcke bis zum 10. Dezember immer dienstags unter anderem in Jüterbog II oder in der Werderschen Siedlung sowie donnerstags in allen Jüterboger Ortsteilen, im Musikerviertel oder der Innenstadt.

Weitere Informationen und Hinweise dazu, etwa in welchen Straßen die Laubsäcke überall abgeholt werden, gibt es online im Internet auf der Startseite der Stadt Jüterbog unter www.jueterbog.eu.

Von MAZonline