Niedergörsdorf

Mit einem halben Jahr Verzögerung durften Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Niedergörsdorf endlich über ihre Heimatorte sprechen. Vertreter aus neun Ortsteilen stellten am Mittwochabend während des Sozialausschusses die Ergebnisse ihrer gestalteten Plakate vor. Schon Anfang des Jahres hatten die Ortsvorsteher die Aufgabe bekommen, diese gemeinsam mit den Kindern zu erstellen. Die dabei wohl wichtigste Frage: Was fehlt den Kindern und Jugendlichen in ihrem Ortsteil?

Niklas (15), Paul (12) und Timo (12) aus Danna hatten darauf klare Antworten. „Wir wünschen uns einen Steg zum Angeln und ein Ruderboot“, erklärten sie den Erwachsenen. Die drei Jungs und andere Kinder verbringen ihre Zeit gerne am Dorfteich, von dem sie sich auch wünschen, dass er „sauberer und nicht so verschlammt ist“. Auch für Spielgeräte gibt es in vielen Ortsteilen noch Bedarf. Einige Kinder erklärten am Mittwoch, dass es bei ihnen im Ort gar keine Geräte gibt.

Ein weiteres großes Thema war der Verkehr. Häufig beklagten sich die Jungen und Mädchen darüber, dass in ihrem Ort zu viel gerast wird. Im Ortsteil Wergzahna können Kinder deswegen etwa den Volleyballplatz nicht nutzen. Der Weg sei zu gefährlich, weil der Platz außerhalb der Ortschaft liege, wo viele Autofahrer schon weit mehr als die erlaubten 70 km/h auf dem Tacho haben. In Blönsdorf gibt es außerdem den sehnlichen Wunsch nach einem Spiel-, Spaß- und Sportverein sowie nach Fußballtraining für Kinder. In Bochow wünscht sich der Nachwuchs an einem Samstag im Monat einen Spielenachmittag im Dorfgemeinschaftshaus.

Einige Wünsche wurden schon umgesetzt

Neben den Wünschen gab es aber auch viel Positives zu berichten. Paul Schuknecht ( SPD), der die ganze Aktion gemeinsam mit Hauptamtsleiterin Andrea Schütze und Jugendkoordinator Peter Baade initiiert hatte, zeigte sich am Ende zufrieden. Er erklärte: „Mein Eindruck ist, dass die Menschen gerne in ihren Dörfern leben.“ Laut Schuknecht sollten die Wünsche dennoch berücksichtigt und etwa in die künftigen Haushaltsdiskussionen eingebracht werden.

Auf der anderen Seite schaffen es die Dorfbewohner bereits, sie selbst umzusetzen. Andrea Judt-Schuknecht konnte am Mittwoch schon einige Haken hinter die Wünsche der Seehausener Kinder setzen. Um die Plakate für alle sichtbar zu machen, sollen sie demnächst in der Gemeindeverwaltung ausgestellt und online veröffentlicht werden.

Von Isabelle Richter