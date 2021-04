Luckenwalde/Trebbin/Jüterbog

„Das war eine gute Reaktion“, lobt Bettina Kühne, Schulleiterin der Friedrich-Ebert-Grundschule in Luckenwalde, den offenen Brief ihrer Kollegin Rena Ueckert an die Eltern ihrer Schüler. Die Rektorin der Trebbiner Grundschule war es leid, von manchen Eltern beschimpft, beleidigt und sogar angezeigt zu werden, nur weil sie an ihrer Schule dafür sorgt, dass die von der Landesregierung angewiesenen Anti-Corona-Maßnahmen wie das Tragen von Masken durchgesetzt und die Selbsttests überprüft werden.

Trebbin ist aber kein Einzelfall. „Lehrer-Bashing“ wird immer beliebter. Ähnliche Erfahrungen mussten auch andere Schulleiterinnen machen. Zwar sei sie noch nicht angezeigt worden, so Bettina Kühne, aber Vorwürfe und Beleidigungen gab es schon jede Menge. Auch wurde einigen ihrer Klassenlehrer bereits mit dem Anwalt gedroht, wenn sie weiter darauf bestehen, dass ihre Kinder ständig eine Maske tragen und sich zweimal in der Woche testen.

Unsachlicher Ton

„Da fordern Eltern in Mails, ihre Kinder ohne Maske und Tests am Unterricht teilnehmen zu lassen“, berichtet Bettina Kühne, „und argumentieren mit Menschenrechten, Grundgesetz und dem Weimarer Urteil, das längst aufgehoben wurde.“ Oft sei der Ton sehr unsachlich („Bei Euch hackt’s wohl!“). Sogar eine Mini-Demo habe es gegeben, als eine Mutter mit Tochter und Protestplakat vor dem Schulgelände eine Zeitlang auf und ab gegangen sei.

Ein Protestplakat hing Dienstag früh auch an der Tür der Goethe-Oberschule in Trebbin, gleich neben der Grundschule. Darauf werden die Eindämmungsmaßnahmen als „Irrsinn“ angeprangert. Doch hier ist die Situation nicht so angespannt, zumal die Jahrgangsstufen 7 bis 9 gar nicht zur Schule dürfen und auf Distanz unterrichtet werden, während sich die 10. Klassen im Präsenzunterricht auf ihren Schulabschluss vorbereiten. Laut ihrer Lehrerin Anica Pieper haben die Zehntklässler kein Problem mit der Maskenpflicht und den regelmäßigen Schnelltests. „Sie fühlen sich so einfach sicherer.“ Aber auch in der Oberschule bekämen die Lehrer von Eltern viele Mails, aus denen Frust, Unsicherheit und Überforderung sprechen. „Der Ton in den Mails stimmt oft nicht“, so die Pädagogin. „Man merkt, die Nerven liegen blank.“

Die Nerven liegen blank

Diesen Eindruck hat auch Jana Simon, Rektorin der Linden-Grundschule in Jüterbog. Die Mehrheit der Eltern stünde zwar hinter den Eindämmungsmaßnahmen, aber in einigen Fällen würde auch sie böse Schreiben erhalten. Diese sind oft voller juristischer Floskeln. „Die Mails lesen sich zumindest so, als ob es Musterschreiben sind“, meint Jana Simon.

Doch je mehr man in die ländlichen Regionen blickt, desto weniger rau wird der Ton. „Auch hier gibt es Dinge, die nicht so schön sind“, deutet Sabine Fröhlich, Rektorin der Grundschule Blankensee, gewisse Unstimmigkeiten an, „aber es hält sich in Grenzen.“ Die Reaktion ihrer Trebbiner Kollegin kann sie gut nachvollziehen.

Lehrer müssen Maßnahmen durchsetzen

Ärger gab es an der Grundschule in Zülichendorf nur mit einem Vater. „Als ob wir etwas dafür können“, wundert sich Rektorin Christina Schneider. „Wir haben die Maßnahmen durchzusetzen“, sagt sie, wofür sie dann aber auch gleich die Kritik einzustecken hätten.

„Wir machen die Gesetze und Verordnungen nicht“, betont die Blönsdorfer Rektorin Kathrin Obenhaus. Die Lehrer seien genauso die Leidtragenden. Zwar gebe es auch hier verschiedene Ansichten zu den Maßnahmen, „aber bei uns halten sich die Eltern noch an eine respektvolle Kommunikationskultur“. Denn: „Es geht doch um die Kinder, und das ist das Wichtigste!“

Von Hartmut F. Reck