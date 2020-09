Liepe

Der Reiterhof „ Tannenberg“ im Wahlsdorfer Gemeindeteil Liepe gilt seit Jahrzehnten als Mekka des Pferdesports. Vom 17. bis zum 20. September geben sich dort erneut bei der Deutschen Meisterschaft der Pony-Vielseitigkeit und dem Finale der Deutschen Junioren-Meisterschaft Reiter aus 13 Bundesländern ein Stelldichein.

Verletztes Bein muss erst kurieren

Nur aus der zweiten Reihe wird diesmal Lena Pede das Geschehen verfolgen. Die mehrfache Deutsche und -Landesmeisterin ist auf dem von ihren Eltern Ramona und Bernhard Pede betriebenen Tannenberg-Hof zu Hause. Wegen einer Beinverletzung ihres Pferdes Locke kann sie nicht starten.

Schmusen darf in einer echten Partnerschaft nicht fehlen und Locke hat wegen seiner Beinverletzung Trost nötig. Quelle: Uwe Klemens

„Nur zuschauen zu können, ist natürlich schwer, aber es gibt während des Turniers für mich auch genügend andere Dinge zu tun“, sagt die 18-jährige Erfolgsreiterin. Sie trainiert bei ihrem Vater, der Berlin-Brandenburgischer Landestrainer der Vielseitigkeitsreiter ist. Auch ihre Schwester Kerstin ist bei ihm im Training. Deren ebenfalls erfolgreiche Reiterkarriere liegt schon ein paar Jahre zurück.

„Als ich zwei Jahre alt war, hab’ ich bei Kerstin schon vorn mit auf dem Sattel gesessen, denn ich wollte genauso gut reiten können wie sie“, blickt Lena zurück. Als sie drei Jahre alt war, bekam sie ihr erstes eigenes Pferd, das Hanni hieß und mit seinem zurückhaltenden Temperament genau das Richtige war, um sich vom Schritt über Trab zum Galopp zu wagen.

Pony „Moonlight“ behielt den Überblick

Zwei Jahre und etliche Stürze später trabte Pony Moonlight in Lenas Leben, das deutlich lebendiger war und auch Hindernisse in Form von Baumstämmen und Wassergräben im Gelände nicht scheute. „Moonlights Unerschrockenheit machte mir als damals Acht-, Neunjähriger Angst, so dass ich im Training nicht locker sein konnte“, erinnert sich Lena Pede. „Dann kaufte Papa für mich dann Benny, der sehr gut springen konnte und mich über die Hindernisse einfach mitnahm – auch dann, wenn ich im Sattel den Überblick verloren hatte.“

Nicht nur für Pferde hat Lena Platz in ihrem Herzen, sondern auch für die anderen Tiere auf dem Tannenberg. Quelle: Uwe Klemens

Die erste wichtige Schärpe konnte Lena als Zehnjährige über ihr Bett hängen, nachdem sie mit Benny bei den Landesmeisterschaften der Vielseitigkeit in ihrer Altersklasse den dritten Platz errungen hatte. Wie viele Medaillen und Schärpen sie im Laufe der folgenden Jahre errang, kann sie nicht mehr zählen. „Als die Wand in meinem Zimmer voll war, hab ich aufgehört zu zählen, aber mehr als 100 sind es bestimmt“, sagt Lena, der der Erfolg natürlich nicht einfach so zufiel.

„Die tägliche Mühe sehen die meisten nicht“

„Die Mädchen in meiner Klasse haben mich immer um meine Pferde beneidet“, sagt die 18-Jährige. „Aber die tägliche Mühe, wenn es nach der Schule noch für einige Stunden in den Stall und auf den Reitplatz geht und für andere Hobbies nicht mehr viel Zeit bleibt, sehen die meisten nicht“, sagt Lena, die trotzdem nichts von alledem bereut. Nicht nur der Erfolg in Form von jeweils zwei Siegen bei Deutschen und Landesmeisterschaften gibt ihr Recht, sondern auch ihr charakterliches Wachsen. „Ich denke, der Pferdesport hat mich sozialer gemacht, nicht nur im Umgang mit Tieren, sondern auch mit Menschen“, sagt Lena. „Man lernt, dass man ohne Partner, egal ob Pferd oder Mensch, viel weniger erreichen kann. Man freut sich gemeinsam über Erfolge, man trauert zusammen, man tröstet einander und man schätzt sich“, so die 18-Jährige,

Bereits beim Training am 17. September, dem Anreisetag, sowie bei den Prüfungen auf dem Dressurplatz und im Gelände, die von Freitag bis Sonntag jeweils zwischen 10 und 16 Uhr stattfinden, sind Zuschauer herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Von Uwe Klemens