Jüterbog

Weihnachtszeit ist Lesezeit“, weiß Bibliothekarin Carmen Eike. In der Stadtbibliothek Jüterbog finden sich zahlreiche Bücher mit Weihnachtsgeschichten, Koch- und Backbücher mit Rezepten für Festtagsgerichte und Plätzchen sowie Bastelbücher mit kreativen Ideen für den Advent. Für die Festzeit haben Carmen Eike und ihre Kollegin Carola Langer die schönsten Bücher zum gemeinsamen Lesen herausgesucht.

Karina Yan Glaser : Die Vanderbeekers retten Weihnachten

Spannend geht es los mit den Vanderbeekers, denn fünf Tage vor Weihnachten kündigt ihr griesgrämiger Vermieter den Mietvertrag. Die siebenköpfige Familie setzt nun alles daran, einen Plan auszuhecken. Sie basteln und malen, backen Plätzchen, schenken ihm einen Weihnachtsbaum und starten eine Petition – doch der Vermieter ist durch und durch Weihnachtsmuffel. Nur ein Weihnachtswunder kann da noch helfen.

Otfried Preußler , Susanne Preußler-Bitsch : Die kleine Hexe. Winterzauber mit Abraxas

Warm und kuschelig hat es dagegen die kleine Hexe. Vor dem Ofen macht ihr die Winterkälte nichts aus – aber Ewigkeiten für eine Hexenprüfung pauken kann man auch nicht. Sie macht einen Ausflug in die verschneite Stadt und beschließt, die Waldtiere zu einem ganz besonderen Fest einzuladen. Ein zauberhaftes Winterfest steht bevor.

Korky Paul, Valerie Thomas : Zilly und Zingaro – Schöne Bescherung

Gezaubert wird auch bei Zauberin Zilly und Kater Zingaro – die beiden haben nämlich gar keine Lust auf den Winter. Mit einem Sommerzauberspruch wollen sie die bittere Kälte vertreiben. Aber das gefällt den Nachbarn gar nicht. Die Hexengeschichten sind besonders bei Vier- bis Sechsjährigen beliebt.

Robert Gernhardt : Die Falle

Humorvolle „Anti-Weihnachts-Literatur“ gibt es für Erwachsene. Das 1966 veröffentlichte Buch „Die Falle“ von Robert Gernhardt gilt mittlerweile als Klassiker.

Der wohlhabende Herr Lemm ist unzufrieden mit dem Verhalten seiner Kinder. Aufmüpfig sind sie geworden, widersprechen ihren Lehrern und reden unaufgefordert. Das soll ein Student ändern, der im Weihnachtsmann-Kostüm an Heiligabend bei den Lemms auftauchen soll, um Geschenke zu verteilen und – auf Wunsch des Vaters – den Kindern ins Gewissen zu reden. So richtig geht Lemms Plan allerdings nicht auf, denn aus der eigentlichen Schelte wird eine Lobeshymne. Zusammen mit drei weiteren Freunden erlaubt sich der Student einen Spaß, den die Kinder um einiges amüsanter finden als der Hausherr.

Georg Ringswandl : Das Kind vom Plattenbau

Nachdenklicher wird es hingegen im Buch „Das Kind vom Plattenbau“. Der Liedermacher und Kabarettist Georg Ringswandl schreibt darin die Weihnachtsgeschichte in eine moderne, kältere Version um.

Am 24. Dezember wird die junge, hochschwangere Marion von ihrem Freund Josip vor die Tür gesetzt. Nach stundenlangem Irren durch die Großstadt wird sie schließlich von Obdachlosen aufgenommen. Eine hürdenreiche Reise beginnt, an deren Ende trotz der Kälte auch hier der Geist der Weihnacht zu spüren ist.

Seite für Seite versetzen diese lustigen, spannenden und aufregenden Geschichten ihre Leser nicht nur in weihnachtliche Stimmung, sondern erinnern vor allem auch an das, was das Weihnachtsfest wirklich ausmacht: Liebe, Zusammenhalt, Glaube und Hoffnung.

Öffnungszeiten Stadtbibliothek Jüterbog: Dienstag 10 bis 17 Uhr, Donnerstag 13 bis 18 Uhr und Sonnabend 10 bis 13 Uhr.

Von Antonia Engel