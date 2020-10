Rangsdorf

Auf die Frage „Wo kommst du her?“ antworten die meisten Menschen in der Regel mit ihrem derzeitigen Wohnort oder mit dem Ort, an dem sie geboren sind. Dass es manchmal aber nicht so einfach ist, seine Herkunft zu beschreiben, machten die zwei Autorinnen Peggy Mädler und Tamara Trampe am Sonntagmittag in der Kulturscheune Rangsdorf deutlich. Mit Auszügen aus ihren Geschichten, die sich um das Thema Heimat und Herkunft drehen, wollten sie die etwa 20 Zuhörer anregen, selbst von ihren Erinnerungen und ihren Gedanken zum Thema zu berichten.

Die Lesung ist die Auftaktveranstaltung zum Literaturprojekt „ Rangsdorf erzählt“, das die Organisatorinnen Anna Haase und Jaana Prüss in den kommenden sieben Wochen umsetzen wollen. Alle Veranstaltungen drehen sich um das Thema Herkunft, sollen aber ganz unterschiedlich angegangen werden: Eine Erzählwerkstatt wird es geben, wo Autorin Daniela Dröscher mit den Teilnehmern daran arbeitet, ihre Erinnerungen in kleine Geschichten zu verpacken. Außerdem wird die Spoken-Word-Künstlerin Jessy James LaFleur, die unter anderem mit Poetry Slams bekannt geworden ist, einen Workshop mit Jugendlichen machen, in der das Thema in kleine Raps und dichterischen Texten einfließt.

Anzeige

Trampe erzählt aus ihrer Kindheit

Die Lesung am Sonntag wollte die Rangsdorfer anregen, sich mit dem Thema Herkunft erst einmal selbst auseinanderzusetzen. Die Berliner Filmemacherin und Dramaturgin Tamara Trampe stellte dazu einige der fast 100 unveröffentlichten Texte vor, die sie aus der Ich-Perspektive über ein Mädchen in den Fünfzigerjahren schreibt, das aus der damaligen Sowjetunion nach Berlin kommt – so wie Trampe selbst, als sie sieben Jahre alt war. Auf die Frage aus dem Publikum, ob ihre Geschichten denn eher Roman oder Erinnerungen seien, antwortet sie: „Beides natürlich.“ Das besondere in ihrem Stil: Trampe benutzt nur Hauptsätze, keine Reflexionen, wie sie sagt.

Tamara Trampe liest unveröffentlichte Geschichten über ein Mädchen in der Nachkriegszeit. Quelle: Lisa Neugebauer

Autorin nähert sich dem Thema über Lehrsätze

Ganz anders die Texte, die die in Dresden geborene und nun in Berlin lebende Autorin Peggy Mädler vorliest. Sie tastet sich gerade mit Reflexionen (und auch vielen Nebensätzen) an das Thema Herkunft an, indem sie unter anderem analysiert, welche kleinen Weisheiten ihr ihre Eltern in Form von Sprichwörtern mitgegeben haben – denn auch das macht eine Herkunft deutlich. So kommt sie zusammen mit dem Publikum der Lesung darauf, dass in der DDR Sätze wie „Ohne Fleiß keinen Preis“ oder „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom: Wenn man aufhört, treibt man zurück“ aber auch „Nimm dich selbst nicht so wichtig“ beliebt waren.

Autorin Peggy Mädler liest aus ihrem Roman "Wohin wir gehen". Quelle: Lisa Neugebauer

Am Satz „Was auf den Tisch kommt, wird auch gegessen“ wurde besonders deutlich, dass hier die Erfahrungswelten, Erinnerungen und die Herkunft eine große Rolle spielt, wie der Satz verstanden wird. Eine Zuhörerin sah darin vor allem die Autorität der Eltern wiedergespiegelt, ein anderer Zuhörer erinnert sich nicht, den Satz von seinen Eltern gehört zu haben. „Das war auch gar nicht nötig, denn als ich klein war – in der Nachkriegszeit – wurde ohnehin alles gegessen, was da war“, sagte er.

Die Auftaktveranstaltung zu "Rangsdorf erzählt" ist eine Lesung in der Kulturscheune. Quelle: Lisa Neugebauer

Heimat und Herkunft sind für Rangsdorfer ein Thema

Die Rangsdorferinnen Ulrike Hildebrandt und Heike Richter fühlten sich durch die Lesung neu dau angeregt, sich mit Herkunft und Heimat zu beschäftigen. Beide arbeiten zusammen bei der Flüchtlingshilfe und haben auch da immer wieder mit den Themen zu tun. „Heimat ist auch ein Angekommensein und ein Mit-Menschen-verbunden-Sein“, sagt Hildebrandt. Sie war vor 20 Jahren von Berlin nach Rangsdorf gezogen und fühlt sich inzwischen dort zu Hause. Auch Richter lebt schon seit 20 Jahren in Rangsdorf, kommt aber ursprünglich aus Blankenfelde. „Das ist meine Herkunft und ich fühle mich dem Ort, den Menschen und deren Erzählungen noch stark verbunden“, sagt sie. Die Lesung habe die Leiterin der Gemeindebibliothek in Blankenfelde angeregt, auch dort das Thema aufzugreifen.

Von Lisa Neugebauer