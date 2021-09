Lichterfelde

Endspurt-Fieber in der Lichterfelder Dorfkirche. Nach zehnjähriger Schritt-für-Schritt-Sanierung des Gotteshauses findet am kommenden Sonntag, der zugleich auch landesweit „Tag des offenen Denkmals“ ist, die feierliche Wiedereinweihung statt.

Die große Feier gibt’s im nächsten Jahr

„Eine ganz große Feier mit vielen geladenen Gästen zu machen, haben wir uns wegen dem Auf und Ab in der Corona-Pandemie noch nicht getraut“, sagt Frederik van der Kooi, der Chef des 2009 für die Kirchensanierung gegründeten Fördervereins. „Die große Feier holen wir dann nächstes Jahr im Mai oder Juni nach und wollen, dazu nicht nur alle Mitglieder der Kirchgemeinde einladen, sondern alle, die uns im Laufe der Jahre tatkräftig unterstützt haben“, so van der Kooi.

Restaurator Udo Drott beim Vergolden eines Kerzenständers im Altarraum der Lichterfelder Kirche. Quelle: Uwe Klemens

An diesem Sonntag will der gebürtige Holländer um 11 Uhr das Gotteshaus für alle Besucher aufschließen, die sehen wollen, was aus dem kleinen Feldsteinkirchlein im Laufe eines Jahrzehnts geworden ist. Ein Festgottesdienst mit Pfarrer Joachim Boekels ist um 15 Uhr dann der Höhepunkt des Tages.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch van der Koois Stellvertreter Andreas Lust ist voller Vorfreude. „Hätte es ihn nicht gegeben, wären wir mit der Sanierung mit Sicherheit nicht so weit gekommen“, lobt van der Kooi. „Wir freuen uns, die Kirche nun endlich wieder dem Dorf zurück geben zu können und hoffen auf eine intensive, nicht nur auf Gottesdienst beschränkte Nutzung“, wehrt Lust bescheiden ab.

Unterstützung kam auch aus fernen Ländern

Die Zahl der Helfer und Unterstützer ist riesig. Denn das Gros der insgesamt rund 180.000 verbauten Euro sind Fördermittel und private Spenden. Die Geldgeber kommen praktisch aus allen Teilen Deutschlands und sogar von anderen Kontinenten, wo man aus der Zeitung vom Engagement des Lichterfelder Förderkreises erfuhr.

Jugendliche absolvierten Bundesfreiwilligendienst

Ebenfalls einen großen Anteil am Gelingen hatten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Rahmen der Jugendbauhütte unentgeltlich in ihrer Freizeit bei der Sanierung halfen oder hier ihren Bundesfreiwilligendienst absolvierten.

Der Aufbau des Orgelpositivs auf der Empore ist nun die letzte Etappe. Da das 50 Jahre alte Instrument nicht über die schmale Treppe passte, musste es zerlegt und nun von Orgelbauer Rainer Nass wieder zusammengesetzt und gestimmt werden.

Von Uwe Klemens