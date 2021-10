Lichterfelde

Der in den 1990er Jahren sanierte Lichterfelder Oberlaubenstall war lange Zeit das Vorzeigeprojekt in der Gemeinde Niederer Fläming. Aufwendig wurden das an der Straßenfront stehende Wohnhaus und das mit einem zweigeschossigen, hölzernen Laubengang versehene Nebengebäude mittels Fördermitteln und Gemeindegeld saniert. Als Veranstaltungsort war es nicht nur bei einheimischen Chören, Tanz- und Bläserensembles, Theatergruppen und Musikern beliebt, sondern war auch ein wichtiger Ort für kirchliche und kommunale Feste.

Einfach in Vergessenheit geraten

„Warum er trotzdem in Vergessenheit geriet, kann ich nicht sagen. Aber die viel wichtigere Frage ist doch, wie es damit weitergeht. Denn das Gebäude, in das wir damals sehr viel Geld hineingesteckt haben, ist wunderbar in Schuss und könnte eigentlich sofort wieder genutzt werden“, sagt Uwe Gottwald, der zu den dienstältesten Gemeindevertretern gehört.

„Der Dornröschen-Schlaf des Gebäudes ist eigentlich eine Katastrophe, gerade weil wir so oft darüber sprechen, dass es geeigneten Räumen fehlt“, sagt Gottwald, der als Vorsitzender des Sozialausschusses die Misere gut kennt. „Solche Perlen einfach ungenutzt wieder verfallen zu lassen, geht nicht“, so der Welsickendorfer Gemeindevertreter.

Auch das Jüterboger Theater der Werktätigen war in Lichterfelde ein gern gesehener Gast. Quelle: Uwe Klemens

Bei einer vor wenigen Wochen durchgeführten Besichtigung entstand im Ausschuss die Idee zur Wiederbelebung des Gebäudes, in dem sich auch das noch gerne genutzte Standesamt der Gemeinde befindet. „Wenn der Campus der Generationen in Werbig irgendwann fertig ist und die Kita aus dem Gebäude der ehemaligen Gemeindeverwaltung dorthin umzieht, soll dieses ja verkauft werden. Das Bürgerbüro, das sich ebenfalls darin befindet, könnte doch dann in den Oberlaubenstall umziehen, so dass dort wieder Leben einziehen würde“, nennt Gottwald eine mögliche Nutzungsvariante.

Seine damit verbundene Hoffnung ist, dass Stück für Stück auch die kulturellen Akteure zurückkehren, die das denkmalgeschützte Objekt früher so gerne genutzt haben. Das Problem des fehlenden zweiten Rettungsweges, um zum Beispiel den im Obergeschoss vorhandenen kleinen Kinosaal wieder zu nutzen, sieht Gottwald mit den heutigen technischen Möglichkeiten als lösbar an. Um das dafür benötigte Geld locker zu machen, sollten aus seiner Sicht Abstriche bei weniger wichtigen Dingen gemacht werden. „Eine Straße weniger saniert, aber dafür ein solches Begegnungs- und Kulturzentrum zu erhalten – darüber sollte man durchaus nachdenken“, zeigt er sich kämpferisch.

