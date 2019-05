Ließen

Acht freilaufenden Pferde haben am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Polizei beschäfigt. Eine Zeugin hatte die Tiere auf der Straße in Ließen entdeckt und die Beamten alarmiert. Die Polizei informierte das Ordnungsamt und den Eigentümer der Pferde. Diese konnten sie in einem Waldstück wieder einfangen.

Von MAZonline