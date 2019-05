Ließen

Ein 28-jähriger Busfahrer hat seinen Bus am späten Freitagnachmittag auf einer Freifläche in Ließen neben einem Renault abgestellt und offenbar nicht richtig gesichert. Kurze Zeit später machte sich der Bus selbstständig, rollte rückwärts und stieß gegen den Pkw. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro.

Von MAZonline