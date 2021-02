Niedergörsdorf

Der Prozess zum Mega-Müllskandal in der Kiesgrube Lindower Heide fand im November überraschend sein Ende. In der Gemeinde Niedergörsdorf haben die Einwohner jedoch seit Jahren offene Fragen, die bis zuletzt nicht beantwortet werden konnten. Erst kürzlich hatte sich die Fraktion Bürgergemeinschaft deshalb erneut mit einer Anfrage zum Thema an die Verwaltung gewendet.

Sowohl die Gemeinde Niedergörsdorf als auch der Landkreis Teltow-Fläming konnten die Fragen bislang aber nicht beantworten. Wie Niedergörsdorfs Ordnungsamtsleiterin Claudia Neumann jüngst erklärte, wisse man selbst nicht mehr als das, was mit dem Prozessende durch die Presse bekannt geworden war. Die Antwort auf eine gestellte Anfrage an das Landesamt für Bergbau, Geologie, Rohstoffe stehe noch aus. Auch die MAZ hatte beim zuständigen Landesamt in Cottbus angefragt. Torsten Schroschk hat die Fragen nun beantwortet.

Zunächst erklärt der Abteilungsleiter für Steine- und Erdenbergbau und Energie zur größten Sorge der Niedergörsdorfer, dass das Grundwasser durch die illegale Verklappung von schadstoffhaltigem Müll in dem Kiessandtagebau verunreinigt sein könnte: „Eine Gefährdung der Einwohner in den umliegenden Orten ist ausgeschlossen.“

Zur genaueren Gefahrenabschätzung waren nach der Empfehlung des Grundwassermonitoringberichtes für die Jahre 2008 bis 2016 weitere Grundwassermessstellen im An- und Abstrombereich errichtet worden. Allerdings erst viel später als eigentlich geplant. „Aufgrund eingelegter Rechtsmittel durch den Betreiber des Kiessandtagebaus, der BSC Recycling GmbH & Co. KG, und mehrerer gerichtlicher Eilverfahren konnte mit der Errichtung der neuen Grundwassermessstellen erst 2020 begonnen werden“, so Torsten Schroschk zum Hintergrund.

Rekultivierung: Genaue Abschätzung nötig

Durch den Prozess, der sich mit ständigen Unterbrechungen über mehrere Jahre hinzog, hat sich auch der Start für die Rekultivierung verschoben. Hierzu erklärt Torsten Schroschk im Detail: „Die Rekultivierung kann erst nach einer genauen Gefährdungsabschätzung durch den verantwortlichen Tagebaubetreiber oder bei nicht termingerechter Ausführung als Ersatzvornahme im Auftrag des LBGR erfolgen.“ Letzteres bedeute, dass die Rekultivierung zunächst im Auftrag des LBGR durch einen Dritten ausgeführt und dem verantwortlichen Tagebaubetreiber anschließend in Rechnung gestellt werde. In welchem Zeitraum eine Rekultivierung starten kann, ist derzeit noch unklar.

Wie Claudia Neummann kürzlich erklärte, wurde auf der nebenan liegenden Mülldeponie bereits mit der Rekultivierung begonnen. Dort wird der Sanierungsplan jedoch vom Landkreis Teltow überwacht.

Von Isabelle Richter