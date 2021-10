Heute entscheidet sich in der Stichwahl, ob Kornelia Wehlan (Linke) Landrätin in Teltow-Fläming bleibt oder ihre Herausforderin Dietlind Biesterfeld das Amt nach acht Jahren für die SPD zurückerobert. Hier berichten wir live über alle Entwicklungen und Ergebnisse.

Liveticker: Stichwahl um das Amt der Landrätin in TF – So läuft der Wahlsonntag

