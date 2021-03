Zossen

Über Instagram hat der Lyriker Fabian Leonhard Lockdown-Gedichte gesammelt – von über 1.400 Beiträgen sind 100 in dem Buch „#Lockdownlyrik“ erschienen. Der Erlös des Buches geht vollständig an die Berliner Obdachlosenhilfe. Einen dieser 100 Beiträge hat die gebürtige Zossenerin Helen Janine Sülflow geschrieben. „Und es tut mir leid, dass ich nicht öfter da gewesen bin,/Doch für mich ergab das Sinn./Wollt dich nicht infizieren,/Nicht mit deinem Leben spielen./Ich werd nie vergessen, wie ich dich das letzte mal sah,/Wie froh du warst, dass ich da war.“/

Es sind bewegende und persönliche Verse, die Autorin Helen Sülflow zum Thema „Lockdown“ verfasst hat. Ihr Gedicht trägt den Titel „Opa“. „Ich schreibe Lyrik, weil ich denke, dass ich anderen so meine Gefühle näherbringen kann, als in anderen Textformen“, sagt die 22-Jährige. Aktuell studiert sie Skandiavistik und Deutsche Literatur in Berlin. Aufgewachsen ist sie jedoch in Zossen. Dort lebte auch ihr Großvater, um den es in ihrem Gedicht geht: „Dementsprechend gibt es da noch viel Heimatverbundenheit.“

Gedichte und Kurzgeschichten

Bereits seit der zehnten Klasse schreibe sie Gedichte. Die Begeisterung für Sprache habe sie jedoch eigentlich ihr Leben lang begleitet: „Ich wusste schon in der sechsten Klasse, dass ich später etwas beruflich mit Sprache machen möchte“, erzählt die Autorin. Vor zwei Jahren ist eine ihrer Kurzgeschichten bereits zweifach in der Anthologie „Im Zaubergarten der Worte“ erschienen.

Dass ihr Gedicht „Opa“ jetzt Teil eines Projektes ist, dessen Erlös vollständig an die Berliner Obdachlosenhilfe geht, hat sie überrascht: „Man hofft natürlich, dass das eigene Gedicht dann auch in der Anthologie erscheint. Aber erwartet habe ich es nicht“, so Sülflow weiter.

Sammelband als Zeitzeugenbericht über den Lockdown

Die einen stempeln Lyrik als altmodisch ab. Andere schubladisieren sie als elitäre Sprachkunst. Stattdessen hat das Projekt #Lockdownlyrik gezeigt: Lyrik lebt. Fast 5.000 Abonnenten zählt das gleichnamige Instagram-Konto mittlerweile; jeden Tag senden Autorinnen und Autoren neue Beiträge ein.

Der daraus entstandene Sammelband liest sich als Zeitzeugenbericht über ein Jahr Lockdown. Er hält fest, wie und was Autorinnen und Autoren aus ganz Deutschland das vergangene Jahr wahrgenommen haben.

Das Projekt initiiert hat Fabian Leonhard; er ist selbst Dichter. Auf Instagram rief er dazu auf, Gedichte zu sammeln und aus den 100 besten Texten ein Buch zu gestalten. „Von Anfang an war klar, dass der Gewinn, den das Buch bis Ende des Jahres einbringt, gespendet wird“, so Herausgeber Leonhard.

Pandemie trifft die Schwächsten

Die Wahl sei dabei auf die Obdachlosenhilfe gefallen, weil die Pandemie den ohnehin schweren Alltag von Wohnungslosen zusätzlich verschlechtert habe. „Die erste Auflage des Buches, 1.500 Exemplare, war nach knapp zwei Wochen schon ausverkauft“, sagt der Lyriker. „Gerade drucken wir die zweite Auflage.“ Zurzeit sei das Buch online und in einzelnen Buchhandlungen zu kaufen. „Wir sprechen momentan jedoch auch mit größeren Ketten. Die Chancen stehen gut, dass das Buch in dieser Woche auch dort über den Ladentisch geht“, sagt Leonhard weiter.

Von Sarah Stemper