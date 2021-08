Teltow-Fläming - Löhne und Gehälter in Teltow-Fläming: Mehr als die Industrie in TF zahlt niemand in Brandenburg

Die Industriebetriebe in Teltow-Fläming zahlen im Landesvergleich enorme Löhne und Gehälter. Der Landkreis belegt deshalb im Lohnvergleich im Land den zweiten Platz.