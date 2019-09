Löschwasserteich in Ließen ausgetrocknet

Ließen

In Ließen bohrt Stefan Schacht mit seinen Mitarbeitern seit einigen Tagen im Auftrag der Stadt Baruth einen Brunnen. Das ist dringend notwendig, denn der Löschwasserteich ist komplett ausgetrocknet und einige hundert Fische sind verendet. Auch der Regen zu Beginn der Woche hat an der Situation nicht viel geändert. Selbst der kleinste Brand könnte mit dem Wasser aus dem Teich nicht gelöscht werden. Ebenso wäre es nicht möglich, Tankfahrzeuge zu befüllen.

Neben dem Feuerwehrhäuschen wird derzeit ein Brunnen gebohrt. Quelle: Margrit Hahn

Der Teich wird durch den Graben und durch Regenwasser gespeist. Bisher konnte das Wasser angestaut werden – wenn der Teich voll war, lief das Wasser in den Graben zurück.

Das Problem in diesem Jahr war die erneute Trockenheit, und dass der Graben nicht gemäht wurde. Deshalb sieht Steffen Petzold, der ehemalige Ließener Ortsvorsteher, auch den Wasser- und Bodenverband in der Pflicht. Der Graben müsste in Form gebracht werden, das sei sonst zweimal im Jahr passiert. Dafür wurde, wie Steffen Petzold berichtet, extra Technik angeschafft, um den Teich und die Umgebung nicht mehr mit der Hand beräumen zu müssen. „Die Anlieger müssen höhere Gebühren zahlen, doch die Leistungen werden geringer“, kritisiert Petzold.

Brunnenbaumeister Stefan Schacht aus Baruth führt den Auftrag der Stadt aus. Quelle: Margrit Hahn

Die Ließener sind in Sorge, denn ihr Ort ist ringsum von Wald umgeben. Die Waldbrände in den letzten Jahren haben gezeigt, wie wichtig Brandschutz ist. Der letzte Brand in Ließen (ein Strohmietenbrand) liegt zwar schon etliche Jahre zurück, trotzdem wünschen sich die Bewohner, dass endlich etwas unternommen wird.

Ein geplanter Brunnen seitens der Stadt Baruth sei bisher von Jahr zu Jahr verschoben worden.

Fünf neue Löschbrunnen

Wie Mirko Urbanek-Sehmisch, Sachbearbeiter für Brandschutz der Stadt Baruth, auf MAZ-Anfrage betont, wurden in den diesjährigen Haushalt 100 000 Euro für fünf Brunnen eingeplant. Dazu gehört auch der Brunnen in Ließen. „Wir als Kommune sind für den Brandschutz zuständig und haben einen Brunnenplan erstellt. Nach und nach erhält jeder Ort eine Löschwasserentnahmestelle“, berichtet Mirko Urbanek-Sehmisch.

Der Brunnen, der jetzt in Ließen gebohrt wird, soll noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. Ein zusätzliches Aggregat soll dafür sorgen, dass er auch bei Stromausfall benutzt werden kann. Neben Ließen erhalten auch Groß Ziescht und Paplitz einen Brunnen.

100 Meter tief

Brunnenbaumeister Stefan Schacht aus Baruth hat gemeinsam mit der Stadt Baruth nach einem geeigneten Standort gesucht. Der Brunnen entsteht neben den Ließener Feuerwehrhäuschen. „Wir werden hier in Ließen wohl 100 Meter tief bohren müssen. Die Erfahrungen haben wir auch in Petkus gemacht“, sagt Stefan Schacht. Er hat seit 25 Jahren seinen Meisterbrief in der Tasche und führt seit knapp 20 Jahren sein Gewerbe.

Graben wird gemäht

Gute Nachrichten gibt es auch vom Wasser- und Bodenverband. Wie Wasserbaumeister Martin Sickert erklärt, wird noch in diesem Monat der Graben gemäht, der im Jahr 2013 ausgebaut worden war. Das Gewässer ist sehr schmal und es kann manchmal nur von einer Seite gemäht werden. „Dort wo Bäume oder Büsche stehen, kommen wir mit der Technik nicht heran. Dort ist dann Handarbeit gefragt“, fügt Sickert hinzu.

Von Margrit Hahn